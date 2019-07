Ropa tlačí ceny průmyslových výrobců dolů

meziročně jejich dynamika poklesla na 2,5 %. Nadále k růstu výrazně přispívaly ceny v odvětví V meziměsíčním srovnání klesly ceny průmyslových výrobců v červnu o 0,7 %,Nadále k růstu výrazně přispívaly ceny v odvětví elektřiny plynu a páry, které vzrostly o 7,9 %, přitom ceny samotné elektřiny se zvýšily dokonce o 10,3 %. Vyšší byly i ceny producentů v oblasti potravinářství (o 4,0 % stejně jako v květnu), které reagovaly na rychle se zvyšující ceny agrárních vstupů. Za meziměsíčním poklesem cen průmyslových výrobců stojí především květnový pokles cen ropy na globálních trzích.

Inflace cen průmyslových výrobců od počátku roku zrychlovala zejména vlivem vyšších cen elektřiny a cen navázaných na ropu. V druhé polovině roku očekáváme, že její tempo růstu bude nižší především zásluhou zpomalujících cen výrobců v eurozóně. Také cena ropy na globálních trzích významně klesla. To jsme mohli zaznamenat již v květnu, avšak do cen průmyslových výrobců se tento pokles propsal až se zpožděním. Zahraniční vlivy však ve zbytku roku budou částečně tlumeny slabší úrovní kurzu koruny. Zároveň rychle rostoucí ceny energií se budou i nadále významnou měrou podílet na růstu cen producentů. Očekáváme proto, že v průměru by se měly ceny výrobců letos zvýšit o 3,3 %, což je o více než 1 p.b. vyšší tempo oproti loňskému roku.

Přetrvávající vysoká poptávka po stavební produkci nadále působí na rychlý růst cen stavebních prací. Přestože se jejich meziroční dynamika v posledních měsících výrazně zvyšovala, zpomalila v červnu na 4,8 %. Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly v dubnu o 3,9 %. I přes mírné zpomalení očekáváme, že rychlý růst cen ve stavebnictví bude pokračovat i v následujících měsících.

Rovněž ceny zemědělských výrobců dále zrychlily růst až na 12,9 %, což je nejvyšší úroveň od února 2013. Na tom se podílely zejména ceny rostlinné produkce (vyšší o 17,9 %), zatímco v oblasti živočišné výroby se ceny zvyšovaly podstatně méně (8,1 %). Dynamika cen tržních služeb pro podniky v červnu zpomalila na 2,5 %.





Autor: Eliška Jelínková, analytička





Editor: Vít Hradil, analytik











Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.