Invalidní důchod má tři stupně. Rozhodující je posudek

V Česku máme čtyři typy důchodů. Jeden z nich je určen pro lidi, kterým bylo ze zdravotních důvodů znemožněno pracovat v plném nasazení. Tento důchod se jmenuje invalidní a má tři stupně. Záleží přitom na poklesu pracovní způsobilosti, který nastal kvůli dlouhodobým zdravotním problémům. Ony tři stupně jsou rozděleny následovně:

1 . stupeň invalidity – pokles pracovní způsobilosti o 35 % až 49 %

2. stupeň invalidity – pokles o 50 % až o 69 %

3. stupeň invalidity – pokles o 70 % a více

K tomu, aby byl někomu invalidní důchod přiznán, je logicky nezbytné posouzení zdravotní způsobilosti. Nicméně ani zmíněný pokles zdravotní způsobilosti nemusí být sám o sobě rozhodující. Důležité je totiž také už mít něco „napracováno“, tedy platit předem stanovenou dobu zdravotní pojištění. Nelze tedy v nastoupit do první práce a po pár měsících zažádat o invalidní důchod. To by vám jej Okresní správa sociálního zabezpečení, která invalidní důchod vyplácí, určitě nepřiznala.

Alespoň 5 let platit zdravotní pojištění

Proto, abyste na tento typ dávky dosáhli, musíte splňovat určitou dobu zdravotního pojištění. Asi nejdůležitější a rozhodující potřebná doba je 5 let zdravotního pojištění u osob nad 28 let. U lidí 38+ pak platí stejná podmínka, ale je vázána tím, že to musí být 5 let v posledních 10 letech. Pokud však žadatel tuto podmínku nesplňuje, ale splňoval by podmínku, že v posledních 20 letech platil 10 let zdravotní pojištění, tak si o invalidní důchod může zažádat také. Nezbytná doba zdravotního pojištění se neposuzuje jen v případě, že jde o pracovní úraz nebo nemoci z povolání.

Jistě by někdo mohl namítnout, že mladší lidé podmínku 5 let pojištění těžko splní. Na to je také myšleno. Nutná doba pojištění se z 5 let snižuje na dobu méně než jeden rok pro lidi mladší 20 let. Pro žádost je třeba navštívit vždy příslušnou OSSZ a donést potřebné dokumenty, mimo jiné doklad totožnosti, potvrzení o studiu a další dokumenty. Všechny je najdete vypsané zde.

Rozhodující je zdravotní stav

Pokud donesete všechny potřebné dokumenty na OSSZ, má úřad lhůtu na vypracování posudku o invaliditě. Ten vám pošlou do 7 dnů od vypracování, nejpozději však 90 dnů od podání žádosti. Rozhodující slovo v něm má posudkový lékař. Ten posuzuje váš stav na základě dokumentace od ošetřujícího lékaře. Sám žadatel je povinen k žádosti přidat všechny lékařské zprávy, které považuje za důležité. Posudkový lékař může rozhodnout o tom, že si váš zdravotní stav ověří sám. Tomu se říká posouzení zdravotní způsobilosti v přítomnosti.

Výše důchodu je vždy individuální

Pro stanovení výše důchodu je třeba počítat dva časové úseky. První je doba, která předcházela okamžiku snížení pracovní způsobilosti, tedy počet odpracovaných let. Druhá doba se nazývá dopočtená a je to čas, který vám naopak k důchodovému věku chybí. Rozhodující přitom je věk bezdětné ženy stejného data narození, nikoliv váš osobní důchodový věk.

Pro výpočet důchodu samotného jsou pak ještě důležité dvě složky výměry – základní a procentuální. Základní letos vyjde na 3 270 korun a procentuální závisí na počtu odpracovaných let, hrubém příjmu a stupni invalidity:

pro invaliditu prvního stupně činí 0,5 % z výpočtového základu

pro invaliditu druhého stupně činí 0,75 % výpočtového základu

u třetího stupně 1,5 % výpočtového základu

Výpočet invalidního důchodu nicméně není nic jednoduchého a přesnou výši vždy určí až příslušná správa OSSZ. Pro invalidní důchod platí, že jej můžete pobírat do 65 let věku nebo do chvíle, kdy vám je přiznán důchod starobní. Pokud je pak starobní důchod nižší než invalidní, dorovnává se na výši invalidního důchodu.