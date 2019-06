Mzdové náklady zaměstnavatelů jsou mnohdy likvidační!

Jaké jsou náklady zaměstnavatele v případě průměrné hrubé mzdy?

Kvůli nedostatku uchazečů o práci roste tlak na růst mezd zaměstnanců. Kromě navýšení mezd to ale pro zaměstnavatele také znamená vyšší odvody na zdravotní a sociální pojištění. V prvním čtvrtletí roku 2019 vzrostla hrubá měsíční mzda dle vyhodnocení Českého statistického úřadu o 7,4 %, tedy na částku 32.466 Kč. Avšak dle statistiků na průměrnou mzdu nedosáhnou až dvě třetiny zaměstnanců. Průměrná mzda se v České republice stále zvyšuje od počátku roku 2014. V případě současné výše průměrné mzdy 32.466 Kč zaměstnavatel odvede 25 % z této částky na sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, což činí 8.117 Kč. Dále odvádí 9 % na zdravotní pojištění, což činí 2.922 Kč. Celkové náklady zaměstnavatele u zaměstnance pobírajícího průměrnou mzdu jsou tedy 43.505 Kč. Firma reálně zaplatí za své zaměstnance o třetinu více, než je jejich hrubá mzda.

Kalkulačka čisté mzdy 2019. Víte, kolik zaplatíte na odvodech a daních?

Výši vaší mzdy určuje zaměstnavatel, ten se však musí pohybovat v hodnotách, jež určuje zákon. Spodní hranici určuje minimální mzda, která je od ledna letošního roku 13.350 Kč v případě práce na plný úvazek. Na internetu najdete spoustu užitečných online pomůcek na detailní výpočet vašeho výdělku. Kalkulačka čisté mzdy pro rok 2019 je aktualizovaná na stránkách www.penize.cz/kalkulacky/vypocet-ciste-mzdy, www.finance.cz/dane-a-mzda/kalkulacky-a-aplikace/mzdovy-kalkulator/, www.mesec.cz/kalkulacky/vypocet-ciste-mzdy/. Najdete ji také na těchto stránkách www.kurzy.cz/kalkulacka/mzdova-kalkulacka/.

Nedostatek pracovních sil nutí firmy navyšovat mzdy

Firmy jsou nuceny pro nalákání nových potencionálních zaměstnanců a pro udržení těch stávajících navyšovat mzdy. Největší nedostatek pracovních sil je zaznamenán na pozicích, kde je nutná odborná vysokoškolská kvalifikace, např. elektroinženýři, průmyslový designéři či IT odborníci. Neustále se firmy shánějí i po pozicích, jako jsou řidiči, administrativní pracovníci a účetní. Kromě obecných nákladů na zaměstnance jsou firmy nuceny platit další poplatky na režii, jako jsou nájmy kanceláří, skladů a výrobních hal, topení a elektřina. V kanceláři jsou to poplatky za pravidelnou aktualizaci nejrůznějších software (kancelářský, antivirový, účetní apod.). Mezi další náklady zaměstnavatele ještě připočtěte pojištění odpovědnosti za zaměstnance, cestovní náklady a různá školení. Další kapitolou jsou úhrady zaměstnavatele na pracovníka, který zrovna nepracuje, a to když čerpá dovolenou nebo je na nemocenské (od 4. dne).

Zaměstnanec se musí zaměstnavateli opravdu vyplatit!

Když si spočítáte všechny náklady zaměstnavatele, zjistíte, že se mu zaměstnanec musí opravdu vyplatit a vydělat mu víc, než jen na poplacení výše uvedených poplatků. To je také důvod, zvláště u menších podnikatelů, že zaměstnávají levnou pracovní sílu ze zahraničí načerno. V českých poměrech takto zaměstnanci neriskují, pokud by to prasklo, měli by čeští zaměstnanci velké problémy, a to jim za to nestojí. Dost často se však praktikuje minimální nebo nižší mzda a zbývající část dostává zaměstnanec tzv. na ruku, tedy opět načerno. Zaměstnanci pak mohou mít problém při získávání hypotéky, úvěrů a také se jim oficiálně počítá menší částka na důchodové pojištění. Z dlouhodobého hlediska je to tedy pro zaměstnance nevýhodné.

Kdo nakonec zaplatí mzdové poplatky zaměstnavatele?

I poctiví zaměstnavatelé, kteří uvádějí veškerý výdělek zaměstnanců na pracovní smlouvě, se snaží mít co nejnižší náklady za zaměstnance. Nezvyšují jim tedy mzdu tak, jak by si opravdu zasloužili, spíše jen když už je to nevyhnutelně nutné. Dost často zaměstnavatelé využívají podporu z Úřadu práce, kdy vyberou na novou, méně kvalifikovanou pracovní pozici někoho z evidence nezaměstnaných uchazečů o práci. Za splnění určitých podmínek pak několik měsíců dostávají velmi slušnou podporu na část jejich mzdového ohodnocení. Řešením pro menší podnikatelské subjekty by bylo snížení odvodů a jiných nákladů, které mají za své zaměstnance. Co si o tom myslíte vy?

Autorka: Bc. Michaela Prátová, lektor a garant rekvalifikačního kurzu Mzdové účetnictví se základy personalistiky

Editorka: Zuzana Klímová