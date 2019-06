Navýšení minimální mzdy nepřestává děsit zaměstnavatele!

Výše minimální mzdy bude stále živým tématem

Aktuálně se řeší, zda opět poroste nebo nějakou dobu zůstane na současné úrovni. Cílem ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové je vzrůst minimální mzdy na 16.000 Kč do roku 2021. Pro podnikatele by to však znamenalo další ekonomické zatížení a vyšší náklady. Z horlivé snahy ministryně vznikl návrh na zavedení automatického valorizačního mechanismu, jež by umožňoval, aby minimální mzda stoupala v pravidelných intervalech a tudíž byla snadno předvídatelná. Její růst by pak nezávisel na momentálním rozhodnutí politických stran.

Automatický valorizační mechanismus si přejí téměř všichni

Tuto automatizaci vítají i podnikatelé. Minimální mzda by měla být odvozena od průměrné mzdy za pomocí koeficientu, s čímž se ztotožňuje také Svaz průmyslu a dopravy ČR. Momentálně se všichni handrkují ohledně výše koeficientu, avšak Hospodářská komora ČR tento návrh razantně odmítá a nepřeje si aktuálně žádné další navyšování minimální mzdy. Navyšovalo se za poslední roky dost? Odbory by rády viděly v příštím roce minimální mzdu ve výši 15.000 Kč. K dohodě by mělo dojít v ideálním případě do konce léta. Následně se pokusí ministryně práce dohodnout na nové minimální mzdě na rok 2020 s koaličním partnerem.

Podle odborníků se shoda neočekává

Argumentem Hospodářské komory ČR je ohrožení ekonomické situace v České republice a její zpomalení. V předchozích letech stoupala minimální mzda velmi dynamicky, naposledy v lednu 2019 o 1.150 Kč, aktuálně je na částce 13.350 Kč. V případě, že by si odboráři prosadili své požadavky, tak by od roku 2013 došlo k nárůstu minimální mzdy o neuvěřitelných 87,5 %. Pravděpodobně však bude vše v rukou vlády a rozhodne se na podzim letošního roku, přičemž nikdo neočekává, že dojde ke shodě, a tak se pravděpodobně na částku 15.000 Kč nedosáhne.

Kdo je ovlivněn růstem minimální mzdy?

V České republice aktuálně pobírá minimální mzdu zhruba 150 tisíc lidí, což je nejlepší výsledek v zemích Evropské unie. Ač většina zemí také navyšuje minimální mzdu, ne všude vidí zaměstnanci přilepšení na výplatních páskách, spolu s navýšením příjmů se jim totiž zvýší i daně. U nás se naštěstí zvyšování minimální mzdy projevuje pozitivně, což zaměstnanci vítají. Avšak růst minimální mzdy neovlivní pouze ty, kteří ji pobírají, ale vše má daleko významnější dopad. Např. na limity upravující daňové a další odvodové povinnosti.

Zvýšení minimální mzdy ovlivní i OSVČ

Pro osoby samostatně výdělečně činné, ve zkratce OSVČ, znamená každé navýšení minimální mzdy rovněž zvýšení minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění. Také příjemci daňového bonusu, kteří využívají možnost zdanění paušálem, musí pro jeho uplatnění dosáhnout na roční příjem ve výši minimálně 80.100 Kč, tedy šestinásobku minimální mzdy. Pokud OSVČ spadá mezi řemesla, jež si uplatňují výdaje 80 %, musí mít minimální roční výdělek 400.500 Kč, v případě 60% výdajů paušálem je to o něco méně.

Komu se zvýšení minimální mzdy vyplatí?

Rodičům malých dětí se zvedne maximální výše daňové slevy za umístění dítěte do školky, za rok 2019 si mohou následující rok uplatnit částku 13.350 Kč. U nekolidujícího zaměstnání při současné evidenci na Úřadě práce si lze vydělat až 6.675 Kč, tedy polovinu minimální mzdy. Rovněž se zvýší limit pro osvobození důchodu od daně z příjmů, a to na 480.600 Kč.

Zvýšení minimální mzdy z pohledu zaměstnavatele

V případě, že by opravdu došlo k navýšení minimální mzdy na následující rok o částku 1.650 Kč na 15.000 Kč, což se zatím neočekává, tak by se to dle podnikatelů promítlo do cen za zboží a služby. Zvláště v oborech, kde je počet nízkokvalifikovaných pracovníků vysoký, jako jsou stavební práce, opravy, úklidové a stravovací služby či ubytování a autodoprava, se zdražení opravdu očekává. Firmy už by dále nezvládly financovat růst mzdových nákladů ze svého zisku. A to právě nejvíce ovlivní ty, co pobírají minimální mzdu a řadí se k nižší ekonomické třídě, jež by pak zdražené zboží byli nuceni kupovat.

Jaké jsou mzdové náklady zaměstnavatele?

Firmy platí za každého zaměstnance zdravotní a sociální pojištění, což činí celkem 34 % z jeho hrubé mzdy. Zvýšená hrubá mzda bude mít za následek také vyšší náhradu za čerpání dovolené, která je ze zákona 4 týdny v roce. Zaměstnanec tedy ve firmě reálně odpracuje za rok 11 měsíců. Zaměstnanec pracující za minimální mzdu představuje tedy mzdové náklady zaměstnavatele za každý odpracovaný měsíc 19.515 Kč (13.350 Kč × 1,34 × 12/11).

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších 15 městech po celé ČR. Můžete si přečíst i 304 recenzí kurzu.

Editorka: Zuzana Klímová