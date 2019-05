ČNB už nemusí mít obavy o domácí spotřebu (Komentář)

Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku po zpřesnění odhadu statistického úřadu vzrostla mezičtvrtletně o 0,6 %. V meziročním srovnání to představuje růst o 2,6 %. Obě čísla byla oproti předběžnému odhadu revidována o desetinu procentního bodu nahoru. Domácí ekonomika tak vykázala velmi zdravý růst. Ekonomiku podporovala zejména soukromá spotřeba. Její mezičtvrtletní dynamika byla druhá nejvyšší od ze začátku roku 2008. To může uklidnit obavy centrálních bankéřů, kteří svou současnou opatrnost ohledně zvyšování sazeb opírali také o argument nižší spotřeby. Vyšším výdajům domácností pravděpodobně pomohly rostoucí mzdy i zvyšování důchodů. Její růst tak považujeme za udržitelný. K vyššímu růstu také přispěla spotřeba vlády. I zde se projevuje zvyšování platů. Ve veřejném sektoru dokonce předpokládáme jejich dvouciferný růst. To že mzdová dynamika si drží velmi slušné tempo ukazuje i zvýšení celkových mzdových nákladů o 8,1 % y/y při zvýšení zaměstnanosti o 1,4 %. Překvapivě dobře si vedl zahraniční obchod, který sice v mezičtvrtletním srovnání růst brzdil, nicméně na meziroční bázi zaznamenal mírně kladný příspěvek. Zklamání tak dnes nastalo pouze u investic. Ty po dočerpávání evropských fondů na konci roku v prvním čtvrtletí mírně poklesly.



Zatímco v prvním čtvrtletí německá ekonomika předvedla slušný růst ve výši 0,4 % q/q, vpředhledící ukazatele zatím naznačují, že druhé čtvrtletí už tak úspěšné nebylo. To by se mohlo podepsat na i dočasném zpomalení domácí ekonomiky. Ve druhé polovině roku by se zase situace v eurozóně měla postupně vylepšovat. Tomu se přizpůsobí i domácí hospodářství. Výkyvy v Česku nebudou tak velké jako v eurozóně. V některých sektorech ekonomiky je poptávka stále tak vysoká, že ji podnikatelé nestačí uspokojovat. Jedná se například o stavebnictví. V tomto sektoru si pak zpomalení v zahraničí ani nevšimnou. V součtu jsou kapacity domácího hospodářství stále využívány nadprůměrně. Nezaměstnanost se i nadále drží na svém historickém minimu a i když začíná klesat počet volných pracovních míst, trh práce zůstává utažený. Soukromá spotřeba tak i nadále bude vykazovat solidní dynamiku, která zůstane pilířem domácího růstu. Na druhé straně i domácnosti krotí své nákupní nadšení z předchozích let a pod tlakem nejistoty ohledně dalšího vývoje tvoří opatrnostní úspory. Růst spotřeby tak bude o něco pomalejší, než v minulých letech. Investice oproti loňsku, kdy se ve velkém čerpaly prostředky z evropských fondů, zvolní svou dynamiku. Zahraniční obchod pod tíhou slabé dynamiky hospodářství v eurozóně přispěje do růstu negativně. Celkově předpokládáme, že ekonomika si letos polepší o 2,4 %.