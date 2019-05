Dluhy a exekuce trápí 90 000 českých důchodců, lidovci jim chtějí závazky odpustit.

Lidovci chtějí, aby stát pomohl zadluženým důchodcům. Exekuce se zatím týkají v Česku asi devadesáti tisíc seniorů a jejich počet stále roste. Jen za první tři měsíce letošního roku jich přibyly asi tři tisíce. A KDU-ČSL potvrdila exkluzivně televizi Nova, že teď navrhuje oddlužit alespoň ty, kteří dluží přímo státu.

Do problémů se dostala před 25 roky. Splácet musí dodnes, jenže penze jí nestačí. “Ten můj důchod není velký a musí mi pomáhat rodina. Hlavně sestra s manželem a můj mladší syn s přítelkyní. Nebýt té mé rodiny, tak jsem na ulici,“ popsala dluhy stíhaná důchodkyně.

KDU-ČSL teď navrhuje dluhy vůči státu důchodcům odpustit. Pomoci chtějí seniorům i důchodcům invalidním či pozůstalostním. “Těch ohrožených skupin tady je víc. A pokud se budeme bavit o této formě dluhů, které jdou za státem, pojďme se skutečně bavit komplexně o všech ohrožených skupinách,“ nechal se slyšet lidovecký předseda Marek Výborný.

Problematické by ale podle ministerstva práce zřejmě bylo rozdělit necelých sto tisíc dlužníků na ty, kteří mají pohledávky vůči státu, a ty, kteří dluží někomu jinému.

“Stát by musel porovnat kompletní evidenci poživatelů starobních důchodů s evidencemi všech v úvahu připadajících pohledávek ostatních organizačních složek státu. To dalece přesahuje kompetenci jednoho správního orgánu i jednoho resortu,“ sdělila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Návrh by se dotkl i ministerstva spravedlnosti. To by muselo plošnou amnestii schválit. “Problémy některých dnešních seniorů chápu a žádné debatě se rozhodně nebráním, nicméně musí to být konstruktivní debata nad konkrétním návrhem. Se zmiňovaným návrhem nejsem seznámena, nemohu jej proto blíže komentovat,“ uvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).

Další sněmovní strany by pomáhaly zadluženým seniorům různě. “My nejsme obecně přátelé nějakých plošných amnestií, protože to zpravidla vytváří nebezpečný precedent. Ministerstvo práce a paní ministryně osobně by se měla zasadit o to, aby našly nějakou cestu, jak jim pomoci,“ řekla poslankyně a členka výboru pro sociální politiku Veronika Vrecionová (ODS).

“Já to vítám, asi je to v pořádku. Nicméně musím říct, že by se spíš měly prominout náklady na vymáhání, úroky z prodlení a podobně. Ten samotný dluh by se měl zaplatit,“ navrhl poslanec a člen výboru pro sociální politiku Lukáš Kolářík (Piráti).

Kvůli špatné situaci důchodců souhlasí s určitou formou pomoci i ekonomové. “Vláda a politici nejsou schopni provést důchodovou reformu, která kdyby byla už na stole a byla funkční, tak mohla výrazně ulevit důchodcům a mohla vést k tomu, že budou mít víc peněz,“ shrnul ekonom Lukáš Kovanda.

Exekuce u nás trápí také děti.