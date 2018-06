Vláda schválila obrys rozpočtu 2019 a výhled pro další dva roky

Vláda v demisi schválila na dnešním zasedání návrh rámce státního rozpočtu na příští rok a střednědobý výhled hospodaření státu pro roky 2020 a 2021. Informoval o tom tiskový odbor Strakovy akademie. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) před jednáním novinářům řekla, že za nepřekročitelný považuje pro příští rok schodek 50 miliard korun. V létě chce s jednotlivými ministry jednat o jejich dalších požadavcích na celkem deset miliard korun. Dál se tak bude debatovat například o penězích pro začínající lékaře či o navýšení platů nepedagogických pracovníků ve školství.



Návrh rozpočtu počítá s více penězi na platy učitelů či důchody, a naopak s menšími náklady na dávky. Výdaje by měly růst většině úřadů a ministerstev. Výjimkou je například ministerstvo zdravotnictví, u něhož se ale počítá s vyšším výběrem peněz ze zdravotního pojištění. Pravicová opozice návrh rozpočtu kritizuje.





Celkové příjmy rozpočtu na příští rok naplánovalo ministerstvo financí na 1,432 bilionu korun , o 117,1 miliardy více než v letošním rozpočtu. Výdaje by měly být 1,482 bilionu, z toho výdaje na investice mají stoupnout meziročně o 21 miliard na 78,7 miliardy korun . V údajích jsou započteny peníze z fondů EU a dalších finančních mechanismů, jako jsou například tzv. norské fondy . Ty by příští rok měly činit 82,6 miliardy korun Ministerstvo financí v materiálu navrhuje omezit neobsazená tabulková místa na jednotlivých úřadech, na které jsou vypláceny peníze. "Krácení se netýká oblasti regionálního školství a parlamentních kapitol," uvádí materiál. Opatření by přitom podle ministerstva mělo uspořit 3,4 miliardy korun a snížit počet míst o 2221.Sumu na platy ve veřejné sféře chce vláda zvednout celkem o deset procent. Hodlá přidávat hlavně učitelům a špatně placeným profesím či oborům, v nichž chybějí pracovníci. Ostatním zaměstnancům, tedy hasičům, policistům či úředníkům, se obnos na platy zvýší o šest procent. O růstu platů budou zástupci vlády dnes jednat s odbory a zaměstnavateli. Odbory veřejného sektoru požadují pro učitele od října na výdělky o 15 procent více peněz a pro ostatní pracovníky zvýšení platových tarifů o deset procent. V případě, že by vláda o tom nezačala vyjednávat, jsou připraveny k protestům. Předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula si od schůzky slibuje uklidnění situace a nalezení dohody.Vláda musí podle zákona návrh státního rozpočtu schválit a odeslat do Sněmovny do konce září.