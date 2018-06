Ekonomice se daří. Jsme na špičce Evropy, ale hrozí i problémy

České ekonomice se daří a v Evropě patří mezi země s nadprůměrným ekonomickým růstem. Vyplývá to z posledních údajů Českého statistického úřadu. Problémem je ale podle analytiků nedostatek zaměstnanců a rostoucí ceny nájemného. Enormním tempem rostou i ceny nemovitostí.

Česká republika zažívá zlaté období. V mezinárodním srovnání je tuzemská ekonomika na špičce mezi evropskými zeměmi. Výrazně lépe je na tom podle posledních údajů pouze Irsko. Tradičně růst zažívá automobilový průmysl, ale také strojírenství, farmacie nebo výroba oděvů.

To, že se daří ekonomice, se odráží i na růstu platů. Ty za první tři měsíce letošního roku rostly nejrychleji za posledních deset let. Nezaměstnanost je stále nejnižší v Evropě, ale statistici varují, že v Česku už nastává kritický nedostatek zaměstnanců a to může vést ke zpomalení rozvoje podniků. V Česku je nyní zhruba 100 tisíc nezaměstnaných, kteří jsou ochotni pracovat. Většinou se jedná o ženy nebo muže na rodičovské dovolené, důchodce a studenty.

Rychlý růst ekonomiky má dopad také na cenu nemovitostí. Zejména v Praze poptávka po bydlení, společně s nízkou úrovní bytové výstavby, vytáhly ceny vysoko. Oproti prvním třem měsícům roku 2017 narostly letos ceny bytů v Praze o 15, v České republice pak o necelých třináct procent.