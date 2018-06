12.06.2018 Pohyb obyvatelstva - 1. čtvrtletí 2018

Kód: 130080-18

Na konci března letošního roku měla Česká republika 10,613 milionu obyvatel. Od počátku roku se populace rozrostla o 3,3 tisíce, a to zásluhou zahraničního stěhování, jehož saldo činilo 7,9 tisíce. Zemřelých obyvatel Česka (31,6 tisíce) bylo více než živě narozených dětí (27,0 tisíce).

Podle předběžné statistické bilance vzrostl mezi 1. lednem a 31. březnem roku 2018 počet obyvatel České republiky o 3,3 tisíce na 10 613,4 tisíce. Veškerý přírůstek zajistila zahraniční migrace, která skončila s výsledným saldem 7,9 tisíce osob. Bilance přirozené měny byla záporná, když počet zemřelých převýšil počet živě narozených o 4,6 tisíce.

Během prvních tří měsíců roku 2018 se podle předběžných údajů živě narodilo 27,0 tisíce dětí, o 0,3 tisíce méně než v témže období o rok dříve. Mírný úbytek byl zaznamenán shodně u všech pořadí narození. Počet dětí narozených vdaným ženám (13,6 tisíce) se mírně snížil, počet dětí narozených mimo manželství (13,4 tisíce) meziročně stagnoval. Podíl dětí narozených mimo manželství tak vzrostl na 49,6 %, zatímco ve stejném období roku 2017 činil 49,3 %. Nejvíce dětí se narodilo ženám ve věku 30 let, prvorozené děti ženám ve věku 27 let.

V 1. čtvrtletí roku 2018 zemřelo podle předběžných údajů 31,6 tisíce obyvatel Česka, o 0,5 tisíce méně než v 1. čtvrtletí roku 2017. Nejvyšší měsíční počet zemřelých (11,9 tisíce) připadl letos na březen. Celkem v prvním čtvrtletí zemřelo 15,7 tisíce mužů a 15,8 tisíce žen. Zemřelé ženy byly v době úmrtí v průměru o sedm let starší než muži (80,0 vs. 72,9 let). V průběhu prvního roku života zemřelo celkem 89 dětí. Kojenecká úmrtnost se ve srovnání s úhrnem roku 2017 zvýšila z 2,7 na 3,3 ‰.

Podle předběžných údajů uzavřelo v průběhu prvních tří měsíců roku 2018 sňatek 3,4 tisíce párů mužů a žen, o 0,2 tisíce méně než ve stejném období předcházejícího roku. Nejčastěji, v polovině případů, vstupovali oba snoubenci do svého prvního manželství. Druhou nejpočetnější skupinu snoubenců představovali dva rozvedení. Celkově bylo nejvíce ženichů ve věku 30 let a nejvíce nevěst ve věku 27 let.

Během měsíců leden až březen 2018 nabylo podle předběžných údajů právní moci 5,6 tisíce rozvodů, o 0,7 tisíce méně než v témže období roku 2017. Čtyři pětiny mužů i žen se rozvádělo poprvé. Průměrná délka rozvedeného manželství byla 14,9 roku. Rozvody se z 60 % týkaly manželství s nezletilými dětmi a ze 40 % manželství bez nezletilých dětí.

Saldo zahraničního stěhování za období leden až březen roku 2018 dosáhlo 7,9 tisíce a bylo o 2,2 tisíce vyšší než ve stejném období roku 2017. Meziročně zesílil jak proud přistěhovalých, tak vystěhovalých. Ze zahraničí do ČR se v prvním čtvrtletí roku 2018 přistěhovalo 14,1 tisíce osob a 6,2 tisíce se naopak z ČR vystěhovalo. Nejvyšší kladné saldo stěhování bylo zaznamenáno s občany Ukrajiny (2,5 tisíce), kteří naplnili téměř jednu třetinu salda a podíleli se na meziročním růstu salda z více jak čtyř desetin. Druhé nejvyšší saldo zahraničního stěhování patřilo občanům Slovenska (1,4 tisíce). S odstupem následovalo saldo občanů Bulharska a Rumunska (každý 0,5 tisíce).