Rozpočet 2018: Pod maskou růstu stále stejná nedbalost

Stát v prvním čtvrtletí hospodařil s přebytkem 16,3 mld. Kč, hlásí hrdě Ministerstvo financí. Na první pohled výborná zpráva, kterou, pokud náhodou odstartuje předvolební kampaň před předčasnými volbami, určitě několikrát uslyšíme. Bohužel při zevrubnějším ohledání – a při ignorování, že přebytek v prvním čtvrtletí není nic zvláštního (v posledním čtvrtstoletí měla ČR přebytek v lednu až březnu celkem 16 krát) - zjistíme, že král je, když už ne nahý, alespoň shodně spoře oděný. A že na to, abychom březnový rozpočet mohli označit za dobrou zprávu, by přebytek musel být tak 3x vyšší.

Zaprvé, pokud přebytek očistíme o efekt peněz z EU, změní se v deficit. Malý deficit (5,3 mld.), ale přece jenom deficit. Což je v situaci – a to je zadruhé – ekonomického růstu, který dosáhl v nominálním vyjádření v prvním čtvrtletí letošního roku odhadem 7 % meziročně, výsledek celkem nelichotivý. Ekonomice se totiž vede jako dlouho ne a dá se očekávat, že v dalším roce, dvou zpomalí. Bohužel se však vláda – podobně jako domácnosti – chová způsobem, jako by dobré časy měly být na věčné časy, a nikdyjinak: zatímco domácnosti v posledních letech snížily míru úspor na historické minimum, vláda obratem ruky utrácí všechno, co jí ekonomický růst přinese. A nejenom to – celostátní růst DPH o 13 % indikuje, že některá opatření, zejména EET, mají hmatatelně pozitivní přínos na výběr daní. Nic naplat, rozpočet je jen stěží vyrovnaný.

Problém není na straně příjmů (celostátní daňové příjmy vzrostly o 9 %, u centrální vlády pak o 8,3 %), nýbrž na straně výdajů. I pokud přehlédneme skutečnost, že výdaje drží krok s růstem příjmů, což směrem dolů určitě platit nebude, ignorovat jejich strukturu nelze. Výdaje totiž vzrostly o 26,5 mld. Kč (8,7 %), čtyři pětiny růstu však jdou na vrub běžným výdajům. Vyšší platy ve veřejném sektoru, vyšší důchody, vyšší náklady na obsluhu dluhu (negativní sazby jsou tytam) atd. táhnou přebytek rozpočtu dolů – a vzhledem k mandatorní povaze těchto výdajů se nedá čekat, že se někdy změní.