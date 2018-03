ČSÚ: Zájem o kina od začátku tisíciletí roste

„V roce 2016 stoupla návštěvnost oproti předchozímu roku o 2,6 miliónu prodaných vstupenek. S 15,6 miliónu návštěv dosáhla nejlepšího výsledku od roku 1993. Zvrátil se tak výrazný propad návštěvnosti kin mezi lety 1989 a 1995 a stagnující trend, který provázel následující období,“ shrnuje Milan Dedera z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

V Česku fungovalo v roce 2016 celkem 701 kin, z toho 29 multikin. Celková kapacita kinosálů dosahovala 199 tisíc sedadel. Téměř dvě třetiny diváků dávaly přednost právě multikinům.

Tuzemská kina uvedla 1 260 celovečerních filmů. Hrála je 471tisíckrát. 35 % celovečerních filmů bylo z české produkce, větší část pak z produkce zahraniční.

Pokladny českých kinosálů zaznamenaly v roce 2016 čisté tržby ve výši 2 miliard korun. Výrazný podíl na této částce měly filmy z české produkce. Hned čtyři české snímky se totiž umístily v nejlepší desítce filmů z hlediska návštěvnosti kinosálů v České republice. Filmový trh zažíval až do roku 2009 dlouhodobý propad příjmů. Tento pokles zastavil rok 2010, kdy byly zavedeny filmové pobídky.

„Kino navštívila v uplynulých 12 měsících skoro polovina populace. Častěji šlo o ženy. Oblíbenost návštěvy kinosálů v rámci volnočasových aktivit se značně liší podle různých věkových kategorií. Kino nejčastěji navštěvují mladí lidé ve věku 16 až 24 let a dále pak osoby od 25 do 34 let. S přibývajícím věkem obliba této aktivity klesá,“ doplnil výsledky výběrového zjišťování Českého statistického úřadu z roku 2015 Martin Zelený, ředitel sekce demografie a sociálních statistik.

Více informací naleznete např. v publikaci Kulturní průmysly v ČR: Audiovizuální a mediální sektor – 2016: https://www.czso.cz/csu/czso/kulturni-prumysly-v-cr-audiovizualni-a-medialni-sektor

nebo ve Statistické ročence České republiky 2017: https://www.czso.cz/csu/czso/26-kultura-a-sport-luz04bfcu8.

