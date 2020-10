Clarida (Fed): Ekonomika bude potřebovat další rok nebo i víc na zotavenou na předkrizové úrovně

Podle viceprezidenta amerického Fedu Richarda Claridy bude americká ekonomka potřebovat ještě další rok a možná i více, aby se vrátila na předkrizovu úroveň. Stimulační kroky centrální banky a vlády pomáhají podpořit aktivity jako jsou nákupy domů a automobilů případně investice do SW a HW, což jsou všechno kroky podporující celkový růst ekonomiky Kovidová krize ekonomiku velmi tvrdě a rychle zasáhla a oživení bude nějaký čas trvat. Podle Claridy je pravděpodobné, že to zabere více času než oživení míry nezaměstnanosti , která se před krizí pohybovala na úrovni plné zaměstnanosti Claridovy komentáře přicházejí krátce před oznámením výsledků US ekonomiky za 3Q roku, od kterých se očekává růst o více jak 30% v ročním vyjádření. Podle analytiků UBS je ekonomická aktivita aktuálně na úrovni 80% oproti loňským úrovním. Míra nezaměstnanosti v září dosáhla úrovně 7,9%. Ekonomika oproti prvotními šoku dokázala vrátit na trh už více jak 11,4 miliónu pracovních míst . Návrat k předkrizovým úrovním ekonomiky by měl stlačit míru nezaměstnanosti o další cca 3%. Clarida očekává, že změna přístupu Fedu k cílování inflace přispěje ke zlepšení na trhu práce Podle Claridy na tom bude globální ekonomika podobně jako ta americká a pro oživení bude potřebovat nějaký čas.