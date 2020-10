Inflace pokračuje v ústupu (Komentář)

Spotřebitelské ceny v ČR se v září oproti srpnu snížily o 0,6 %, což bylo dvakrát rychleji, než čekal trh i než kolik ukazoval náš odhad. Meziroční míra inflace zpomalila na 3,2 % z předchozího tempa 3,3 %.

Na meziměsíčním snížení cen pro spotřebitele se sice nejvíce podepsalo sezónní snížení cen v oddíle rekreací. Nicméně oproti odhadům došlo především k výraznějšímu zlevnění potravin, kde klesly zejména ceny zeleniny, konkrétně o 4,1 %. V meziročním vyjádření dochází ke zmírnění růstu nájemného na 2,0 % oproti 2,6 % v srpnu.

Inflace za srpen se nachází celých 0,4 procentního bodu pod prognózou ČNB. I z hlediska trhu se jedná o překvapení směrem dolů, ale pro korunu pravděpodobně nepůjde o silný impuls. Ta nyní více sleduje epidemickou situaci, která je nyní podstatná i z pohledu ČNB. Ta zatím bude pravděpodobně vyčkávat, nicméně peněžní trh už z části čeká další snížení úrokových sazeb.

Naše současná prognóza ukazuje zpomalování inflace v horizontu roku především z důvodu stále oslabené ekonomiky, která znamená slabší domácí poptávku v situaci chybějící inflace v zahraničí. Ve čtvrtém čtvrtletí, ale ekonomika prochází dalším negativním šokem, jehož rozsah je aktuálně těžko odhadnutelný a značně nejistá je i reakce hospodářské politiky. Inflace by mohla zpomalovat rychleji. Ve směru nižší inflace bude působit i plánované snížení cen elektrické energie. Ve směru vyšší inflace nyní působí slabší oslabení koruny či, pokud by na to došlo, opětovné narušení v odběratelsko-dodavatelských vztazích. V souhrnu tak počítáme s pokračujícím zpomalením inflace, která koncem roku zamíří pod 3 % meziročně a v průběhu příštího roku pod 2 %.