Česko z hlediska udržení zaměstnanosti zvládlo první vlnu koronavirové pandemie nejlépe v celé EU, vyplývá z nových čísel Eurostatu

Z nových údajů Eurostatu vyplývá, že v ČR ve druhém letošním čtvrtletí, kdy ekonomický úder koronaviru kulminoval, přešlo ze stavu zaměstnané osoby do stavu osoby nezaměstnané celkem 38 tisíc lidí. To odpovídá 0,6 procenta celkového počtu zaměstnaných osob. Je to zároveň nejnižší takový podíl v celé EU (viz graf níže). Druhý nejnižší podíl vykazují shodně Polsko a Belgie, kde od dubna do června přešlo ze stavu osoby zaměstnané do stavu osoby nezaměstnané celkem 0,9 procenta celkového počtu zaměstnaných osob. Nejhůře koronavirová krize zasáhla ve druhém čtvrtletí trh práce ve Španělsku , kde přešlo ze stavu osoby zaměstnané do stavu osoby nezaměstnané celkem 4,1 procenta celkového počtu zaměstnaných lidí.