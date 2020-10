České maloobchodní tržby v srpnu opět povyrostly (Analýza makroindikátorů)

Maloobchodní tržby rostly v srpnu trochu méně než trh očekával. Z našeho pohledu pozitivně překvapil růst prodejů aut. Září by mohlo přinést další nárůst, ale následující měsíce komplikuje zhoršující se epidemická situace.

Maloobchodní tržby bez zahrnutí prodeje aut v srpnu oproti červenci reálně vzrostly o 0,3 %. To znamená meziroční stagnaci. Z hlediska trhu je to mírné negativní překvapení. Analytici v průměru čekali růst o 1,8 % y/y. My jsme naopak byli pesimističtější, když jsme odhadovali pokles o 1,1 %. Po očištění o vliv rozdílného počtu pracovních dnů činí meziroční růst tržeb 1,6 %, což je jen lehce pod tempem z předchozího měsíce (1,8 % y/y). S ohledem na čerpání dovolených a také mírně klesající spotřebitelskou důvěru to není špatný výsledek.

Z našeho pohledu pozitivně překvapil především růst prodeje aut, neboť srpnový pokles registrací indikoval horší výsledek. Prodej aut se meziměsíčně zvýšil o 4,9 % a jejich meziroční propad se snížil na 6,4 % z předchozího poklesu o 9,7 %. Celkové maloobchodní tržby včetně motoristického segmentu tak meziročně klesaly o 2,6 % po předchozím propadu o 0,9 % y/y. Celkový prodej je tak lehce pod očekáváním trhu a naopak o 3,5 procentního bodu nad naším odhadem.

Nepřekvapí, že nejvíce stále táhnou zásilkové služby s meziročním růstem o 14,0 % (WDA), ačkoliv předchozí měsíc zde byl růst přes 20 %. Zpomalil také růst prodejů komunikačních a počítačových zařízení na 4,6 % z předchozích 10 %. K většímu zpomalení růstu došlo v případě výrobků pro kulturu a sport, a to na 1,3 %, z předchozího tempa lehce nad 10 %. Mírně klesal prodej potravin o 1,7 %, a také obchod specializovaný na oděvy a obuv o 5,3 %.

Naše prognóza pro letošek počítá s poklesem maloobchodních tržeb bez prodeje aut o 3,2 %. Ovšem oživení maloobchodu ve třetím čtvrtletí bylo tak silné, že by celoroční výsledek dokonce mohl skončit v malém plusu. Výsledek za září by ještě měl být slušný, ale další vyhlídky nyní citelně kazí epidemická situace, která pravděpodobně bude mít na maloobchodní tržby negativní dopad a bude podkopávat oživení ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí.

Koruna nemá důvod na dnes zveřejněná data významněji reagovat. Důležitý je pro ní nyní především výhled na blízkou budoucnost a ten kazí v rámci Evropy v současnosti nejhorší epidemická situace.