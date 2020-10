Češi utrácí za elektroniku více než před rokem, navzdory koronaviru. Jejich spotřební apetýt ale v srpnu přesto poněkud ochladl

Některé spotřebitelské segmenty však zůstávají stále silně otřeseny. Viditelné to bylo v srpnu zvláště v případě ubytování , kde byly tržby meziročně o 46 procent nižší. Za celý letošní rok jsou tržby ubytování meziročně o zhruba 50 procent níže. Sektor trpí odlivem zahraničních turistů, který není s to kompenzovat ani poptávka tuzemského obyvatelstva, podporovaná programem na podporu lázeňství COVID -Lázně. Zvláště patrné je to například v Praze, která je vysoce závislá na poptávce zahraničních návštěvníků.