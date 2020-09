Ekonomický kalendář: Čekáme na data spotřebitelského sentimentu z USA a maloobchodní prodeje z Kanady

Shrnutí:

Z pohledu makrodat bude dnešní seance klidná. Klíčovými statistikami jsou předběžné výsledky spotřebitelského sentimentu z USA a maloobchodní data z kanady. Do popředí by se tak mohla dostat geopolitika. Otázka přijetí Tchaj-wanu do Spojených národů způsobuje napětí mezi USA a Čínou , která dokonce pohrozila použitím "nemírových" prostředků k řešení krize. Zatím se však dostala pouze k vojenským manévrům, které provádí poblíž tchajwanských břehů. Obchodníci také stále sledují vývoj vakcíny proti Covid-19 . Trumpova administrativa tlačí na co nejrychlejší schválení a uvedení na trh. Americký prezident by nejraději vakcínu schválil ještě před prezidentskými volbami , které se uskuteční na začátku listopadu.