UK - míra registrované nezaměstnanosti v červenci stoupla na 4,1%. Počet zaměstnaných se mezikvartálně snížil

Míra registrované nezaměstnanosti ve Velké Británii v posledních třech měsících do konce července stoupla z předchozích 3,9 na 4,1% a to přesto, že tamní ekonomika se začala postupně otevírat.Podle odhadů se počet zaměstnaných mezikvartálně snížil o cca 12 000 na výsledných 32,98 miliónu osob. V meziročním srovnání byl údaj vyšší o 202 000 osob.Počet zaměstnaných mužů se zvýšil o 22 000, počet zaměstnaných žen klesl o 34 000 osob.Podle statistického úřadu byl mezikvartální pokles zaměstnanosti způsoben především poklesy u nejmladších a také nejstarších věkových skupin (16-34 a nad 65 let).Skutečný rozsah vývoje a směřování ostrovního pracovního trhu křiví tamní obdoba "kurzarbaitu", kdy vláda postiženým zaměstnavatelům dorovnává až do 80% měsíční mzdy s horním omezením na 2500 GBP . Podpora bude trvat až do 31. října.Ekonomové očekávají růst počtu nezaměstnaných po vypršení státní podpory. Doposud od března do srpna přišlo o práci cca 695 000 lidí, V srpnu ubylo 36 000 míst.