Inflace ani ECB korunu nerozhodily (Komentář)

Spotřebitelské ceny v ČR srpnu oproti červenci stagnovaly a meziroční míra inflace zpomalila na 3,3 % z předchozího tempa 3,4 %. To bylo prakticky plně v souladu s očekáváním trhu i odhadem ČNB. Na snižování cen se nejvíce podílelo sezónní zlevnění potravin. Naopak zdražovaly pohonné hmoty a automobily. Mírně zpomalila i jádrová inflace, která klesla ze svého historického maxima 3,7 % na srpnových 3,6 %. Více v našem komentáři na https://bit.ly/2FrBQg4.

Evropská centrální banka ponechala podle očekávání své úrokové sazby i nastavení současných programů kvantitativního uvolňování beze změny. Z prohlášení centrální banky vyplývá, že protipandemický program nákupů státních dluhopisů (PEPP) bude i nadále flexibilně reagovat na vývoj ekonomické situace a to jak z pohledu třídy aktiv, tak i dotčených zemí. Zároveň poběží minimálně do konce června příštího roku. Úrokové sazby by měly zůstat na současných nebo nižších úrovních dokud inflace nebude poblíž svého cíle. Nová prognóza banky přinesla zlepšení výhledu pro letošní pokles HDP a naopak zhoršení růstu v příštím roce. Z pohledu inflace byl pouze zvýšen výhled pro příští rok. Zároveň šéfka ECB přiznala, že rada diskutovala aktuálně silné hodnoty eura, ale kurz rozhodně není cílovanou veličinou centrální banky. Naznačila také, že je velmi pravděpodobné další rozšíření současných nákupů státních dluhopisů. S tím počítá i naše prognóza.

Euro reagovalo na dnešní jednání ECB posílením vůči dolaru skoro o jedno procento a po konci tiskové konference se obchoduje nad úrovní 1,19 USD/EUR. Německý desetiletý bund poskočil o dva bazické body nahoru a evropské akciové trhy zakončují v mírně pozitivních číslech. Tak výrazné posílení eura nerozhodilo korunu, která naopak ztratila čtvrt procenta vůči euru a další den končí ve ztrátě na úrovni 26,56 CZK/EUR. Hlavním důvodem zůstává velmi nízká aktivita devizového trhu, který se stále neprobudil z letního spánku. Dnes tomu ale napomohla i stagnace korunových úrokových sazeb na trhu, resp. nárůst eurových sazeb. Druhý den v řadě tak koruně podkopává nohy i slábnoucí úrokový diferenciál. Podle nás ale tuto ztrátu plně kompenzuje právě silnější euro vůči dolaru a pokračující pozitivní nálada na globálních trzích. Proto i nadále vidíme potenciál koruny posílit zpět k úrovni 26,10-26,15 CZK/EUR.