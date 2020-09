Mírně dobré zprávy zpoza Atlantiku

Včerejší zprávy z amerického trhu práce udělaly radost: počet trvajících žádostí o podporu v nezaměstnanosti v týdnu do 22. srpna činil 13,3 milionu (čekalo se 14 milionu; v předešlém týdnu to bylo 14,5 milionu) a nové žádosti o dávky v nezaměstnanosti stouply v týdnu do 29. srpna na 881 tisíc, což bylo cca 70 tisíc pod tržním odhadem a 190 tisíc pod předchozím týdnem (viz přerušovaná čára v následujícím grafu).



Vzhledem k tomu, že se jedná o sezónně očištěná data, dá se pokračující pokles žádostí vnímat jako důkaz, že americký trh práce se staví zpět na nohy (i když už jen velmi zvolna).

Index aktivity ISM v americkém sektoru služeb vyšel v srpnu (56,9 bodu) zhruba v souladu s očekáváním (57,0).

Michal Skořepa, analytik České spořitelny