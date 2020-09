Češi v červenci utráceli málem jako před koronavirem, výjimkou jsou třeba auta. Trpí také segment ubytování, notně závislý na výdajích zahraničních návštěvníků

Maloobchodní tržby vykázaly v červenci poměrně solidní výkon. Poprvé od letošního února meziročně rostly jak ve vyjádření očištěném o kalendářní vlivy, tak ve vyjádření neočištěném. Neočištěně vzrostly o tři procenta, tedy nejvýrazněji od letošního února. Po očištění si polepšily o 1,9 procenta.

Češi se tedy se svým utrácením postupně vrací ke stavu, jenž panoval před březnovým úderem koronavirovu a „vypnutím“ podstatné části ekonomiky, včetně právě maloobchodu.

Některé spotřebitelské segmenty však zůstávají stále silně otřeseny. Viditelné to bylo v červenci zvláště v případě ubytování, kde byly tržby meziročně o takřka padesát procent nižší. Za celý letošní rok jsou tržby v ubytování meziročně o bezmála 53 procent níže. Sektor trpí odlivem zahraničních turistů, který není s to kompenzovat ani poptávka tuzemského obyvatelstva, podporovaná programem na podporu lázeňství COVID-Lázně. Zvláště patrné je to například v Praze, která je vysoce závislá na poptávce zahraničních návštěvníků.

Výdaje Čechů za rekreaci a kulturu narostly v červenci meziročně o více než desetinu, což svědčí o tom, jejich poptávka turistický ruch jistě povzbudila, byť to na kompenzaci výpadku zahraniční poptávky nestačilo.

O desetinu více než loni utratili Češi také za elektroniku. To znamená, že jsou stále ochotni nakupovat zboží, které nutně nepotřebují, například nové mobilní telefony či počítače. Jde tedy o signál toho, že koronavirová krize se ještě v chování domácností plně neprojevila, a to z velké části kvůli vládním opatřením na podporu ekonomiky a zaměstnanosti. Nelze však vyloučit, že jde zčásti stále o dozvuk kompenzujícího chování, kdy lidé stále i v červenci nakupovali zboží, které nemohli pořídit v době „vypnuté“ ekonomiky v měsících březnu až květnu.

Naopak, stále se v červenci propadal automobilový segment, a to meziročně o více než osm procent. Po zahrnutí automobilového segmentu se spotřebitelské výdaje Čechů v meziročním vyjádření stále propadaly. I na základě dnešních čísel je třeba počítat s tím, že za celý rok se maloobchod v ČR letos propadne o tři procent, po zahrnutí automobilového segmentu ještě výrazněji.

Lukáš Kovanda, Ph.D.

Národní ekonomická rada vlády (NERV)

Hlavní ekonom, Trinity Bank