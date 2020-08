Důvěra v české ekonomice se v srpnu zlepšila, tahounem byli podnikatelé a především pak odvětví obchodu. Obchod dle všeho těží z rozjezdu poptávky poté, co opadla omezení spojená s koronavirem, což přinejmenším v porovnání s předchozími měsíci vrací zákazníky zpět do prodejen. Sentiment se zlepšil také ve stavebnictví a příznivé signály přicházejí i z průmyslu. Mírně se zhoršila důvěra ve službách, kde se asi nejvíce projevují nejistoty a případná omezení spojená se šířením viru.

Nejistota je patrná také u spotřebitelů, zejména co se týče výhledu jejich vlastní finanční situace a obav z nárůstu nezaměstnanosti. Tyto faktory v srpnu vedly k mírnému zhoršení spotřebitelské důvěry.

Celková důvěra v tuzemské ekonomice v srpnu dále mírně vzrostla a nachází se na nejvyšší úrovni za uplynulých pět měsíců. Celková důvěra nicméně zůstává výrazně pod úrovněmi z doby před koronavirovou epidemií a na srpnovém průzkumu je patrná nejistota zejména ve službách a dále na straně spotřebitelů, což je provázáno právě s průběhem a důsledky virové pandemie.

Srpen hlásí zlepšení důvěry zejména v obchodu, kam se vracejí zákazníci, nálada se zlepšila také ve stavebnictví a průmyslu. V případě průmyslu roste optimismus i co se týče výhledu poptávky a výroby do dalších měsíců.

Zásadní ale samozřejmě bude, jak se bude vyvíjet situace na poli koronaviru a jak na ni budou autority reagovat, co se týče nejrůznějších forem prevence a restrikcí. Zejména v sektoru služeb bude vývoj na poli koronaviru představovat nejistotu a brzdící faktor i do dalších měsíců.

Průzkum důvěry za letošní srpen podporuje očekávání, že třetí čtvrtletí bude ve znamení oživení HDP v mezičtvrtletním vyjádření po historicky rekordním propadu v letošním druhém kvartálu.

Přesto je ale z průzkumů patrné, že nejistota přetrvává: ekonomice bude trvat řadu čtvrtletí, než se dostane nad předkrizovou úroveň, jakkoliv si HDP České republiky vedl ve druhém čtvrtletí lépe, než se čekalo.

Klíčové bude, zda se v rámci boje s koronavirem podaří setrvat u preventivních opatření bez toho, aby se opětovně omezoval provoz prodejen či aby se zaváděly jiné tvrdé restrikce.

Každopádně lze předpokládat, že po solidním mezičtvrtletním růstu HDP v letošním třetím čtvrtletí se v dalších kvartálech mezičtvrtletní růst zpomalí.

V meziročním vyjádření bude česká ekonomika přinejmenším do konce letošního roku i nadále klesat, tempo meziročního poklesu HDP by ale mělo v nadcházejících čtvrtletích zpomalovat. Pro celý rok 2020 lze čekat pokles HDP o 5,8 %, tedy za předpokladu, že se potvrdí lepší než očekávaný výsledek, jenž byl dle předběžných dat o HDP oznámen pro letošní druhé čtvrtletí. V roce 2021 by pak celoroční růst české ekonomiky mohl činit zhruba 5 %.