Při zaměstnání malého rozsahu na mateřskou zapomeňte!

V posledních letech už nemusíme být zaměstnaní pouze na hlavní pracovní poměr. Mezi lidmi jsou oblíbené zkrácené úvazky, posledním trendem jsou sdílená pracovní místa. Zaměstnavatelé nabízejí často práci na dohodu o provedení práce (DPD) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Pozor však na to, pokud se jedná o zaměstnání malého rozsahu. Obzvlášť v případě, kdy se chystáte na mateřskou dovolenou…

Firmy se snaží nabízet více možností pracovních úvazků. Přece jen na každou práci není potřeba najmout člověka na plný úvazek. Co se týče flexibility pracovního trhu v Evropě, tak se řadíme k těm horším státům, přece jen se ale situace v posledních letech zlepšuje. I když určitě znáte zkratky HPP, DPP a DPČ, mnoho z vás ani netuší co je to vlastně zaměstnání malého rozsahu.

Co to je zaměstnání malého rozsahu?

Jaké výhody a nevýhody má zaměstnání malého rozsahu? Tento pracovně právní pojem znamená druh pracovního poměru (může se jednat o HPP, DPP a DPČ), při kterém není v pracovní smlouvě sjednána fixní měsíční částka, anebo je rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění nižší než 3000 Kč (částka platí pro rok 2020).

Např. při sjednání DPČ v období 1.7.2020 – 1.11.2020 v průměrném rozsahu 4 hodin týdně za odměnu 130 Kč na hodinu. V dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je uvedena pouze hodinová sazba, nikoliv odměna práce za měsíc. Jedná se tedy o zaměstnání malého rozsahu. To stejné by platilo, kdyby byla v dohodě uvedena měsíční odměna např. 2800 Kč. A to proto, že je částka nižší než 3000 Kč.

Zaměstnání malého rozsahu se využívá hlavně u osob na mateřské či rodičovské dovolené, studentů nebo důchodců, kteří si chtějí přivydělat pár korun měsíčně navíc na přilepšenou.

Logicky, pokud se nejedná o příjem rozhodný pro založení účasti na nemocenském pojištění, pojistné na sociální zabezpečení se z něj neodvádí. Jestliže v roce 2020 v daném měsíci vyděláte více peněz než 3000 Kč, musíte odvést zdravotní pojištění. Pozor na to, že se zaměstnání malého rozsahu u téhož zaměstnavatele sčítají!

V nemoci vám bude v prvních 14 dnech od každého zaměstnavatele (máte-li více zaměstnání) vyplácena náhrada mzdy, později pak jedna dávka od ČSSZ. Ta se bude počítat ze součtu všech příjmů, u nichž účast na nemocenském pojištění vznikla. Nezapomeňte nemoc nahlásit všem zaměstnavatelům, u kterých budete dávku čerpat.

DPČ/DPP a mateřská dovolená

Pro vznik nároku na mateřskou dovolenou (peněžitou pomoc v mateřství – PPM) je odvádění nemocenského pojištění alespoň 270 kalendářních dní v posledních 2 letech před nástupem na mateřskou. Peněžitá pomoc v mateřství se čerpá od osmého, nejpozději od šestého týdne před očekávaným termínem porodu stanoveným lékařem. Délka trvání je 28 týdnů (v případě vícerčat je to 37 týdnů).

Budoucí maminky jsou chráněny také ochrannou lhůtou 180 dní od posledního data odvádění nemocenského pojištění.

Jestliže jste pracovali pouze na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) a neodváděli nemocenské pojištění, tak na peněžitou pomoc v mateřství můžete zapomenout!

Jestliže jste měli více pracovních smluv, mateřská vám bude vyplácena na základě všech zaměstnání i dohod, ze kterých jste odváděli nemocenské pojištění a nejednalo se o práce malého rozsahu.

Tip! Bohužel, ani přesto, že jste odváděli nemocenské pojištění z DPČ či DPP vám ještě nezaručuje, že budete mít nárok na peněžitou pomoc z mateřství (PPM). Některé DPČ a DPP jsou formulované tak nešikovně, že se v nich uvádí, že se jedná o práce malého rozsahu. V těchto případech nelze uplatnit nárok na mateřskou, i přesto, že došlo k odvodům nemocenského pojištění. I když vám to může přijít nelogické.

Máte-li nastoupit na mateřskou dovolenou, zkontrolujte si všechny vaše sepsané dohody, zda se právě nejednalo o zmiňované zaměstnání malého rozsahu, ať pak nejste nepříjemně překvapeni.

Dobrá zpráva je, že o mateřskou může požádat i otec dítěte…

Autorka: Bc. Michaela Prátová, lektor a garant rekvalifikačního kurzu Mzdové účetnictví se základy personalistiky, který probíhá ve 21 městech po celé ČR, od roku 2009. Přečtěte si 288 recenzí kurzu.

Editorka: Zuzana Klímová