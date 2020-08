Česká inflace už ČNB neznervózňuje

I příštích sedm dní bude na ekonomické události poměrně bohatých. Z pohledu české koruny se věci mohou začít dít již v úterý , kdyočekávání v Německu eurozóně . Tento index má historicky dobrou schopnost predikce ekonomické aktivity a vzhledem k úzké provázanosti těchto oblastí s Českem tedy naznačí i perspektivu tuzemského hospodářství. Podobně významný bude i údaj o evropské průmyslové výrobě , která se po nevídaném pandemickém propadu pomalu zvedá zpátky na nohy. Právěa má dopad i na korunu. Ve čtvrtek nás čeká údaj o české inflaci , která podle všeho zůstane i nadále bezpečně nad tolerančním pásmem České národní banky . Centrální banka ovšem v poslední době několikrát dala jasně najevo,. Naposledy se v tomto duchu vyjádřil člen bankovní rady Nidetzký, který přímo řekl, že ČNB je připravena mírně vyšší inflaci tolerovat ve jménu pomoci pandemií zasažené ekonomice . Pro kurz koruny by tak mohlo mít význam spíše to, pokud by česká inflace překvapila směrem dolů, čímž by mohlo dojít k. My tento vývoj ovšem nepředpokládáme a naopak čekáme, že inflace v červenci dále zrychlila.