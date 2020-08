Komentář RB: Vysoký přebytek díky nízkému dovozu

Podle předběžných údajů skončila v červnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 34,1 mld. Kč. To je o 17,6 mld. Kč více v porovnání s minulým rokem. Výsledek předčil tržní očekávání, která počítala v červnu s podstatně nižším číslem, konkrétně 7,5 mld. Kč. Tahounem pozitivního salda zahraničního obchodu byl růst přebytku bilance motorových vozidel o 9,0 mld. Kč. Za tím stál pokles dovozu o 9,6 mld. Kč. K tomu se snížil deficit bilance s ropou a zemním plynem o 8,2 mld. Kč. To bylo zapříčiněno jak poklesem dovezeného množství, tak i trvajícími nízkými cenami ropy (v meziročním srovnání) na světových trzích. Avšak meziměsíčně cena ropy roste, a tak se pozitivní efekt na obchodní bilanci bude v příštích měsících vytrácet. Zlepšila se i bilance strojů a zařízení o 2,3 mld. Kč a ve stejné výši i bilance základních kovů. Zhoršení bilance o 7,5 mld. Kč zaznamenal obchod s počítači a elektronickými přístroji.



Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 12,0 % a dovoz o 3,8 %. Nicméně v porovnání čísel ve stejném měsíci v roce 2019 vychází, že vývoz klesl o 0,4 % a dovoz o 6,6 %.



Snížený dovoz je konsistentní se stále těžkými podmínkami v poptávce na českém trhu. To se negativně projevuje ve spotřebě tuzemských, ale i zahraničních služeb a produktů . Se slabou domácí poptávkou je spojeno tlačení cen výstupů českými výrobci směrem dolů, což mohlo podpořit export. I zotavování ekonomiky u důležitých obchodních partnerů české republiky – především v Německu – vede k oživění zahraničního obchodu. Například tovární objednávky v Německu si meziměsíčně polepšily, i když třeba neopomenout, že v meziročním srovnání jsou v mínusu. Vzhledem k úzkému napojení tuzemské výroby na německý trh by se vyšší objednávky u našeho západního souseda měly pozitivně projevit v objemu vývozů. I předstihové indikátory, jako např. PMI ve výrobě, v Německu v červnu vzrostly na 45,2 z původních 36,6 bodu. To indikuje zlepšování vyhlídek německé výroby v příštích měsících.



Bilance zahraničního obchodu české republiky by mohla v příštím měsíci růst o něco nižším tempem. Jak kvůli zmíněným rostoucím cenám rop, tak i s přihlédnutím k letnímu období. Pro prázdninové měsíce je typické nižší saldo zahraničního obchodu a to především kvůli omezenému provozu mnoha závodů.



Do konce roku bude s postupným rozbíháním ekonomické aktivity zvolna narůstat obchodní výměna – to znamená exporty i importy. Trend k návratu na předkrizové úrovně by měl pokračovat. Celkově však očekáváme, že výsledek zahraničního obchodu za rok 2020 bude oproti loňsku podstatně horší.



Autor: David Vagenknecht, analytik

Editor: Vít Hradil, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.