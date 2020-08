ČNB korunu nepřekvapí, ale průmysl by mohl

Po předchozím citelném posílení, které koruně přineslo nalezení shody nad podobou záchranného balíčku Evropské unie, se česká měna ustálila v koridoru EUR/CZK 26,20 – 26,30. Ten v uplynulém týdnu prakticky neopouštěla a to ani navzdory některým významným ekonomickým událostem. Příliš s ní tak nezahýbal ani údaj o německém HDP za druhý kvartál, který za očekáváními mírně zaostal, ani ten o HDP českém, který naopak překvapil příjemně. Zdá se tedy, že trh si je vědom obtížnosti predikcí v takto dynamickém období, a odchylka o pár desetin procentního bodu tak nikoho příliš nevyděsí.

V tomto týdnu nás čeká objemná várka makroekonomických dat hlavně z tuzemska. Po pondělním indexu nákupních manažerů, který mírně zaostal za očekáváními, bude důležitým dnem středa. Dozvíme se údaj o míře nezaměstnanosti, který ovšem aktuálně nemá velikou vypovídací hodnotu, jelikož je zkreslen vládními podpůrnými programy. Zajímavější bude statistika maloobchodu, který má za sebou drtivý pandemický propad. Trh od obchodníků čeká meziroční stagnaci, my jsme větší optimisté, jelikož předpokládáme, že lidé budou realizovat odložené nákupy. I v Německu maloobchod posledně příjemně překvapil, a pokud k tomu dojde i u nás, bude to pro korunu vzpruha. Dalším významným dnem pro kurz koruny bude čtvrtek. Český průmysl pravděpodobně vykáže oproti květnu značné zlepšení, ovšem meziročně zůstane v útlumu. Trhy bude zajímat hlavně to, jak si stojí výroba automobilů, která dosud táhla celkový výsledek výrazně dolů. Jakákoliv indikace pokračující mizérie či rychlého oživení by se mohla propsat i do kurzu koruny. Ve stejný den se koná i měnověpolitické zasedání České národní banky. Pravděpodobně se bude jednat o jedno z těch méně napínavých, jelikož se již několik bankéřů v předstihu nechalo slyšet, že o změně nastavení měnové politiky aktuálně neuvažují. Ostatně i data jim dávají za pravdu – svižná inflace by sice za normálních okolností zavdávala důvod ke spekulacím na zvýšení sazeb, celková makroekonomická situace však tuto možnost prakticky vylučuje. My ani trh tak změnu nečekáme a zajímavější bude nová prognóza z dílny ČNB. I rétorika bankéřů podle nás zůstane opatrná a zřejmě se tak dozvíme, že momentálně necítí potřebu zásahu ani standardními ani nekonvenčními měnovými nástroji. V samém závěru týdne se do kurzu koruny může ještě propsat dění u našeho západního souseda. Německé tovární objednávky, které nezřídka znamenají zprostředkovaně odbyt i pro české podniky, se pomalu zvedají po virovém úderu, a to samé platí pro německý průmysl. I zde bude platit pravidlo – čím lépe pro Německo, tím lépe pro korunu.



Autor: Vít Hradil, analytik

Editor: Helena Horská, hlavní ekonomka

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.