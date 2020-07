USA: Čísla za trh práce a HDP

V tom se počet lidí, kteří nově žádali o podporu, mírně zvýšil na 1,434 miliónu osob. To bylo důsledkem epidemiologické situace, kdy některé státy zavedly další opatření proti šíření viru či pozdržely otevření ekonomik. Data tak nejsou nečekaná.



Horší je, že se zvýšily i pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti a to skoro o milión. osob Tedy z pohledu zaměstnanců a firem to až tak hrozné být nemusí, protože státní podpora je často vyšší, než kolik by někteří pracovníci dostávali na výplatní pásce, a firmám se samozřejmě uleví na mzdových nákladech. Z pohledu státních financí to ale už tak příjemné asi není.