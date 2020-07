Fed by neměl překvapit

Americká měnová autorita ve svém výhledu počítá se stabilitou úrokových sazeb až do konce roku 2022 . S tímto názorem se však neshodujeme. V naší prognóze pracujeme s předpokladem, že postupné obnovování spotřebitelské poptávky povede k sílícím inflačním tlakům v americkém hospodářství. Zrychlující růst cenové hladiny si pak bude žádat reakci ze strany centrální banky, která by dle nás měla nastat v první polovině roku 2022 .

K významným změnám by dnes nemělo dojít ani v otázce ostatních nástrojů. Drobná úprava byla zveřejněna již včera, když Fed prodloužil úvěrové programy, jejichž platnost měla vypršet koncem září, a to konce letošního roku. Tisková konference by pak měla být zajímavá zejména z hlediska náznaků ohledně budoucího vývoje monetární politiky, a to především v případě zhoršujících se epidemiologických a ekonomických podmínek.

Nicole Gawlasová, analytik České spořitelny