60 % Čechů ustálo koronavirovou krizi bez dopadů do jejich peněženek Přesto začínají Češi pro jistotu více šetřit

Koronavirová pandemie se prozatím neprojevila v peněženkách 60 % Čechů. Pokud Češi o své příjmy během pandemie přišli, bylo to především z důvodu dočasného snížení mzdy ze strany zaměstnavatele. Nejčastěji takto přišli až o 20 % svých příjmů. Přesto jsme národ optimistický. Strach z toho, že pandemie negativně ovlivní jejich finance do budoucna, má jen 13 % Čechů. Nicméně neponecháváme nic náhodě a raději si začínáme vytvářet finanční polštář. Pod vlivem koronavirové epidemie začala spořit více než třetina Čechů. 60 % také omezilo své výdaje, nejčastěji za letošní dovolenou . Vyplývá to z červencového výzkumu Equa bank na reprezentativním vzorku české populace.

Z průzkumu Equa bank vyplynulo, že Češi si finanční rezervy doposud moc nevytvářeli. Třetina Čechů má pro strýčka Příhodu k dispozici jen úspory do 10 tisíc korun. Větší než 50tisícovou rezervu má pak 44 % z nás. Přesto více než dvě třetiny dotazovaných tvrdí, že nenadálé výpadky příjmu by řešili tím, že by sáhli do úspor, pětina by si půjčila v rámci rodiny, 5 % Čechů by si šlo pro úvěr od banky, 5 % by požádalo o pomoc stát. Státní pomoc využili Češi především v souvislosti s koronavirovou pandemií. Podle výzkumu o nějakou formu této podpory dosud požádalo 8 % dotazovaných a další 5 % se k tomu chystá. Rodinnému rozpočtu ulevují Češi také odkladem splátek úvěrů. „Odložili jsme splátky všem, kteří o to požádali, což bylo zhruba 10 % klientů s hypotékou nebo spotřebitelským úvěrem. V současné době je již řada těchto úvěrů splácena a další postupně nabíhají. Někteří klienti, kteří původně o odkladu uvažovali, ho nakonec nevyužili, protože u nich nedošlo k razantnímu propadu příjmů. Proto se rozhodli raději své dluhy v co nejkratší době umořit,“ vysvětlil Ondřej Hák.