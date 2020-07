S&P: Není jiné cesty, vlády musí dále podporovat zasažené ekonomiky

Podle analytiků ratingové agentury S&P Global Ratings nemají vlády mnoha zemí na výběr a musí se snažit stimulovat své ekonomiky , které zpomalí kvůli negativním vlivům koronavirové pandemie.Vlády mnoha zemí už oznámily rozsáhlé stimulační fiskální balíčky, ale některé země začínají být v tomto ohledu již poněkud "unavené" a uvažují o možném snižování již dříve přislíbené podpory případně o pouhém doběhnutí již fungujících programů bez možnosti jejich dalšího navýšení. Tato unavenost se mimo jiné týká také USA . Podle analytiků by toto byla ovšem zásadní chyba a proto věří, že mnohé vlády budou v podpoře pokračovat i nadále. Podle analytiků není v podstatě žádné jiné cesty zvláště s ohledem na to, že to byly samotné vlády, kdo ekonomické problémy reakcí na pandemii přivodil.Analytici S&P na začátku měsíce snížili své projekce pro letošní vývoj globální ekonomiky směrem k poklesu o 3,8%. Původně odhadovali pokles o 2,4%. Globální ekonomika by pak měla v letech 2021 -23 akcelerovat v průměru o cca 4% ročně, ale i tak bude úroveň ekonomické aktivity v mnoha zemích po několik dalších let pod úrovní roku 2019 . Překonat tyto ztráty nebude ani rychlé a ani snadné.