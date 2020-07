Okénko trhu - Evropský průmysl se zvedá jen pomalu

Český běžný účet platební bilance vykázal v květnu přebytek na úrovni 4,2 mld. Kč, k čemuž přispělo kladné saldo zboží a služeb ve výši 19,6 mld. Kč. Na finančním účtu došlo k odlivu kapitálu v objemu 16,9 mld. Kč. Přímých zahraničních investic přiteklo 5,1 mld. Kč, zatímco portfoliových odteklo 44,2 mld. Kč.

Německý ZEW index očekávání v souladu s tržními předpoklady vykázal mírný pokles o zhruba 4 body a dostal se na hodnotu 59,3. Za aktuálním poklesem lze pravděpodobně hledat primárně obavy o další vývoj epidemiologické situace i nepřesvědčivá data o německém zahraničním obchodu. Kosmetického zlepšení naopak doznala druhá složka ZEW indexu, tedy hodnocení současné situace. To se zvýšilo z červnových -83,1 na aktuálních -80,9 bodu. Přesto ovšem zůstává nejníže od krizového roku 2009.

I v celé eurozóně se ZEW index očekávání drží poměrně vysoko, když v červenci vyrostl o jeden bod na hodnotu 59,6. Naproti tomu tamní průmyslová výroba v květnu mírně zklamala, když meziměsíčně narostla o 12,4 %, zatímco trh věřil v 15 %. Ani zdaleka se tak nepodařilo vynahradit dubnový propad o 17,1 % a objem produkce tak zůstává hluboko pod předkrizovými hodnotami. V meziročním srovnání byl letošní květen slabší o téměř 21 %. Největší skok se v tomto měsíci podařil průmyslníkům v Itálii, kteří meziměsíčně přidali přes 42 %. Nutno ovšem dodat, že zde velkou roli sehrála nízká srovnávací základna. Ani v nejbližších měsících to evropský průmysl nebude mít snadné, jelikož ačkoliv většina karanténních opatření již pozbyla platnosti, poptávka má k předkrizovým úrovním ještě daleko.

Z průzkumu mezi malými americkými podniky vyplynul v červnu pokračující nárůst jejich optimismu. Meziměsíčně se zlepšil o více než 6 bodů a dosáhl hodnoty 100,6, čímž se vrátil do oblasti z doby před příchodem viru. Je otázkou, zda optimismus vydrží i v červenci, vzhledem k aktuálně pozorovanému silnému nárůstu počtu nově nakažených Američanů.

Spotřebitelská inflace v USA v červnu zrychlila z předchozích -0,1 na +0,6 % meziměsíčně i meziročně. Růst cen tak byl nepatrně svižnější, než trh očekával a zároveň nejdynamičtější od roku 2012. Do velké míry to bylo zapříčiněno růstem ceny ropy, který se promítl do pohonných hmot, jež zdražily o 12,3 %. Po vyloučení právě pohonných hmot a potravin dosáhla americká inflace meziměsíčně „jen“ 0,2 %.

Česká koruna ani dnes nevybočila ze svého zvyku, kterým se v poslední době stala oscilace okolo EUR/CZK 26,65.



Autor: Vít Hradil, analytik

Editor: Luboš Růžička, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.