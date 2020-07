Tento týden přijdou červnová data o průmyslové výrobě v USA a Evropě

Dnešek je na nová ekonomická data skoupý, nicméně ve zbytku tohoto týdne bude zveřejněna řada zajímavých ekonomických ukazatelů. Ve Spojených státech bude největší pozornost zaměřena na červnovou průmyslovou produkci , která by se podle očekávání měla meziměsíčně zvednout o více než 4 %. Poslední vývoj však může být negativně ovlivněn prudkým nárůstem počtu nově nakažených zejména v jižních státech unie, což by mohlo ekonomický restart značně přibrzdit. Oproti průmyslu si však podstatně lépe vede maloobchod. Už v květnu zaznamenaly tržby překvapivý rychlý meziměsíční nárůst o více než 17 procent, pro červen se pak počítá s dynamikou na úrovni 5 %. Mírně lepší data z června by tak mohla aspoň částečně vylepšit chmurný obrázek druhého čtvrtletí, kdy se předpokládá celkový ekonomický pokles v řádu -30 až -40 % mezičtvrtletně anualizovaně. Zároveň s těmito tvrdými ekonomickými daty bude publikována i řada předstihových ukazatelů jako např. Empire State Index či Philadelphia Fed Index, které však oceňují sentiment v regionech podstatně méně zasažených aktuálním vzestupem počtu nakažených a jejich vypovídací schopnost tak bude jen omezená.