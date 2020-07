Červnová inflace výrazně překvapila, když zrychlila na 3,3 % (Komentář)

Růst spotřebitelských cen v červnu výrazně překvapil když zrychlil z meziměsíčních 0,4 % v květnu na 0,6 % v červnu. Z celé poloviny se na červnové meziměsíční inflaci podílel nárůst cen alkoholických nápojů a tabáku. V případě tabáku se i nadále jedná o zpožděné promítnutí vyšší spotřební daně, která sice platí již od ledna letošního roku, její dopad do vývoje konečných cen byl však zpočátku roku tlumen doprodejem cigaret s původními kolky. Meziroční růst cen tabákových výrobků tak zrychlil z květnových 7,1 % na 12,2 % v červnu. Rostly však také ceny piva a vína, v obou případech zhruba o 5 %. Oproti předchozímu měsíci se zvýšily i ceny v oblasti dopravy, což souviselo především s obnoveným růstem cen pohonných hmot, a v oblasti rekreačních a kulturních služeb. Mírně nižší byly naopak ceny potravin. To se týkalo zejména zeleniny, nealkoholických nápojů, masa a mléka. O jednu desetinu zrychlil jak růst cen zboží, tak i služeb.



V meziročním vyjádření inflace zrychlila na 3,3 % z předchozí 2,9 %. Oproti loňskému roku jsou vyšší především ceny potravin a zvýše zmíněných tabákových výrobků. Podle našich předběžných výpočtů dále zrychlila jádrová inflace. Ta by tak setrvala na rekordně vysokých hodnotách. Rychlý růst jádrové složky je pravděpodobně živen stále solidní poptávkou spotřebitelů, která již dosáhla předkrizové úrovně, jak ukázaly tento týden zveřejněné výsledky maloobchodních tržeb za květen. To, že se spotřebitelé prozatím nebojí utrácet souvisí i se stále nízkou mírou nezaměstnanosti, která v červnu činila jen 3,7 %. Poptávka však chybí ve výrobních sektoru, který je v ČR významným zdrojem zaměstnanosti, a to se podle nás jen tak nezlepší. V druhé polovině roku očekáváme tedy nárůst nezaměstnanosti, který se promítne i do slabšího růstu mezd a platů, a nakonec také do zpomalení dosud výrazné inflace.



Červnová inflace skončila nejen nad odhady analytiků, ale i ČNB, která očekávala meziroční inflaci ve výši 2,9 %.