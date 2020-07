Česká inflace zatím výrazně nezpomalila (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnešní kalendář přinese jedinou, pro náš však na výsost zajímavou veličinu, českou inflaci. Zajímavé bude především sledovat, jak se v červnu vyvíjela její jádrová složka. Ta totiž v květnu dosáhla rekordních 3,3 %. Celková meziměsíční inflace by podle nás i trhu měla zpomalit z květnových 0,4 % na 0,2 %. Meziroční růst spotřebitelských cen však pravděpodobně setrvá na 2,9 %. K meziroční inflaci budou i nadále přispívat především vyšší ceny potravin.

Inflace v červnu setrvala v blízkosti 3 %

Spotřebitelské ceny v české ekonomice podle našich odhadů vzrostly v červnu oproti předchozímu měsíci o 0,2 %. V květnu přitom meziměsíční inflace dosáhla 0,4 %. Ke zvýšení spotřebitelských cen přispěly pravděpodobně vyšší ceny pohonných hmot, které po několika předchozích poklesech v červnu obnovily svůj růst. K tomu dopomohl i návrat ekonomiky k běžnému fungování. V mírném zvyšování nejspíše pokračují i ceny potravin. Hlavním důvodem zpomalující meziměsíční inflace pak bude nižší jádrová inflace, jejíž květnová hodnota byla v nezanedbatelné míře ovlivněna dopady změn sazeb daně z přidané hodnoty. Samotná květnová inflace však byla spojena s velkou datovou nejistou, a to s ohledem na uzavření velké části české ekonomiky. Červnové údaje by měly být v tomto ohledu spolehlivější. Meziroční růst spotřebitelských cen podle nás zůstane beze změny, tedy 2,9 %. Inflace by však měla začít výrazněji zpomalovat v druhé půli letošního roku, a to vlivem slabé poptávky.

Finanční trhy zůstanou v klidu pravděpodobně i dnes, jelikož kalendář světových makroekonomických dat je téměř prázdný. To samé platí také pro region, kde bude zveřejněna pouze zmíněná inflace v ČR. Ta by mohla s korunou zamávat jen v případě výrazného překvapení, to se však nečeká, když většina analytiků sazí na stejná čísla. Růst spotřebitelských cen o 2,9 % očekává i Česká národní banka.

Pesimistické scénáře trhu práce v USA se prozatím nenaplňují

Počet nových žadatelů o podporu v nezaměstnanosti se na americkém trhu práce znovu snížil, a to dokonce více než očekávali analytici. Ti počítali s poklesem žádostí z 1 413 tis. na 1 375 tis., skutečný počet však činil 1 314 tis. Prozatím se tak nenaplnily obavy ohledně zvyšujícího se počtu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v důsledku obnoveného šíření nemoci covid-19 v USA. Počty nových žadatelů z minulého týdne však mohou být ovlivněny pátečním svátkem spojeným s oslavami Dne nezávislosti. Přes další mírné zlepšení však počet nezaměstnaných zůstává rekordní a i nadále převyšuje hodnoty z dob Velké finanční krize. Šíření koronaviru v USA není, jak se zdá, prozatím plně pod kontrolou a další vývoj americké ekonomiky je tak hodně nejistý.

V Německu včera vyšly květnové statistiky zahraničního obchodu. Ty, stejně jako úterní hodnoty průmyslové produkce, trhy zklamaly. Oproti dubnu oživil německý vývoz o 9 % a dovoz o 3,5 %, trh však v obou případech očekával růst nad 10 %. Oživení souviselo logicky s tím, že v květnu došlo k rozvolnění koronavirových opatření ve většině evropských států. Výraznějšímu oživení nejen německé ekonomiky však brání nedostatek poptávky, který se vlivem vyšší nejistoty ohledně dalšího hospodářského vývoje týká především investičního zboží a zboží zbytného charakteru. Po sektoru služeb a obchodu, který byl silně zasažen z počátku koronavirové krize a který se už pomalu zvedá, tak nyní bude pravděpodobně trpět hlavně průmysl. Ten jak v případě české, tak i německé ekonomiky velkou část své produkce směřuje na vývoz, což se pak odráží i v slabých tempech zahraničního obchodu. Saldo německé obchodní bilance v květnu dosáhlo 7,1 mld. EUR a naplnilo tak očekávání analytiků. Tempa vývozu a dovozu tak překvapila v obdobném rozsahu.

Na finanční trzích včera pokračovala poklidná prázdninová nálada a tu nenarušilo ani zveřejnění výše uvedených makroekonomických dat. Koruna tak včera jen mírně posílila na 26,63 CZK/EUR, resp. 23,50 CZK/USD. Posílil i maďarský forint a polský zlotý. Vývoj na regionální trzích tak včera souvisel především se sílou eura vůči dolaru.