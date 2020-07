Maloobchodní tržby v květnu výrazně oživily (Komentář)

Maloobchodní tržby bez prodejů motorových vozidel v ČR v květnu vzrostly meziměsíčně o výrazných 11,6 % a pozitivně překvapily jak nás, tak trh. Nárůst prodejů v maloobchodě se sice očekával s tím, jak došlo v květnu k rozvolnění většiny vládních opatření proti šíření koronaviru, avšak ne v takovémto rozsahu. Maloobchodní prodeje tak dosáhly předkrizové úrovně, když jejich meziroční růst po očištění o kalendářní vlivy činil 2 %. K tomu pravděpodobně významně přispěl vládní program Antivirus, který prozatím drží nezaměstnanost na nízkých hodnotách. Ta podle včera zveřejněných dat MPSV vzrostla v červnu jen o desetinu na 3,7 % a i nadále zůstává nejnižší z celé EU. Otázkou však je jak dlouho. Program Antivirus totiž s posledním srpnem skončí, pokud tedy nedojde k jeho prodloužení, o čemž nyní vláda jedná. Podniky však postrádají poptávku, což ukázala i včerejší čísla průmyslové produkce, která je meziročně o celou čtvrtinu nižší. A s tím pravděpodobně ani program Antivirus nic nezmůže. Pro průmyslově orientovanou ekonomiku jako je ta česká, je totiž zásadní poptávka ze zahraničí. Nárůst nezaměstnanosti v druhé polovině roku se tak očekávat dá, jde jen o to jak moc výrazný bude. Je důležité připomenout, že mzdové náklady tvoří jen část celkových nákladů firem a ty podnikům pomůže uhradit jen obnovený odbyt jejich produkce.



To, že se spotřebitelé přece jen obávají nárůstu nezaměstnanosti, je zjevné na prodejích zbytného zboží, jako jsou automobily. Jejich prodeje sice v květnu také oživily, ve srovnání s loňským rokem však zůstávají o 30 % nižší. To není dobrá zpráva pro automobilový průmysl, který je v ČR významných zdrojem přidané hodnoty a zaměstnanosti. Podle včerejších dat průmyslové podniky začaly již v květnu výrazně snižovat zaměstnanost. Zdá se však, že ti, co o místo průmyslu v květnu přišli, tak našli uplatnění v jiném odvětví ekonomiky.