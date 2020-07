Příznivé statistiky z domácího trhu práce mají svá závažná ALE

A pak tady máme Antivirus. Počet podpořených pracovních míst je podle údajů MPSV 714 tisíc. Nevíme, kolik by z těchto pracovních míst bez Antiviru zaniklo. Každopádně bez něj by byl počet nezaměstnaných výrazně vyšší. To, že, byla pracovní místa zachráněna, ještě neznamená, že to neexistují makro dopady. Například v režimu B činí příspěvek státu jen 60% náhrady mzdy včetně odvodů . Jde o náhradu mzdy , takže zaměstnanci je mzda snížená = část měsíce je na překážkách. Příjmy zaměstnanců jsou tak osekány, třeba o 40%. Což už je vidět ve statistice: v průmyslu průměrná hrubá nominální mzda poklesla o více než 6%. Takže poklesla zaměstnanost mzdy . A to samozřejmě musí vést k poklesu spotřeby domácností.