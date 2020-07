Maloobchod znovu na vzestupu (komentář analytika)

Obchod se po rozvolnění vrací do normálu. Tak se dají hodnotit květnové výsledky maloobchodu zveřejněné dnes ráno.



Tržby obchodníků (bez motoristického segmentu) ve srovnání s dubnem vzrostly o 11,6 % a přispělo k tomu především otevírání provozoven včetně nákupních center, ke kterému právě v květnu došlo. A tak po zohlednění rozdílného počtu pracovních dnů se dokonce maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 2 %. Bez očištění, což je v našem případě nejčastěji používané číslo, se snížily o necelé jedno procento.





. Pro ně byla koronavirová uzávěra ekonomiky jednoznačně vzpruhou, protože umožnily zákazníkům nakupovat bez toho, že by museli opustit pohodlí svého domova. Navíc v posledních letech tyto obchody expandovaly i do dříve téměř nedotčených segmentů trhu, a to se jim právě v době koronavirové jednoznačně vyplatilo.Zvýšenou poptávku zaznamenali i prodejci v motoristickém segmentu obchodu. Při pohledu na loňská čísla jsou však ta letošní stále ještě velmi slabá a příliš nelze počítat s tím, že by se v brzké době přehoupla z červených do černých. Doba prodeji zvláště nových aut příliš nepřeje, ať už z důvodu škrtů firemních investic nebo opatrnějšího postoje domácností.