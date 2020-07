Míra nezaměstnanosti v červnu vzrostla na 3,7 %

Míra nezaměstnanosti v červnu dále vzrostla, nárůst z úrovně 3,6 % na 3,7 % je ovšem jen mírný a stále neodpovídá hloubce propadu aktivity v tuzemské ekonomice. Červen se obvykle vyznačuje mírným meziměsíčním poklesem míry nezaměstnanosti s tím, jak se s příchodem léta rozjíždějí naplno sezónní práce, tento příznivý faktor je ale momentálně ve stínu dopadů pandemie koronaviru a souvisejících omezení a uzavírek ve výrobě, z nichž se ekonomika bude oživovat jen postupně. Meziročně se míra nezaměstnanosti zvýšila o 1,1 procentního bodu. Červnový výsledek odpovídá očekávání finančního trhu, do dalších měsíců lze čekat další růst nezaměstnanosti s tím, jak do trhu práce bude prosakovat pokles ekonomické aktivity související s koronavirem.

Česká ekonomika včetně trhu práce pociťuje dopady omezeními souvisejících s koronavirem. Jakkoliv jsou tato omezení postupně uvolňována, tak jejich předchozí dramatický dopad na výrobu, obchod a služby nelze nijak rychle odmazat, což platí jako o tuzemské ekonomice, tak o situaci našich hlavních obchodních partnerů. Nižší ekonomická aktivita negativně dopadá na finanční situaci firem a tedy i na trh práce. Červnová nezaměstnanost na úrovni 3,7 % není v tomto ohledu dramatickým výsledkem, jakkoliv jde o nejvyšší úroveň míry nezaměstnanosti od února 2018.

Česká ekonomika se v letošním prvním pololetí dle všech dostupných ukazatelů propadla do recese, neboť pokles HDP vykázaný v letošním prvním čtvrtletí bude s veškerou pravděpodobností následován ještě hlubším poklesem ve čtvrtletí druhém. Pokles ekonomické aktivity se na trhu práce v plné míře projeví v horizontu několika dalších měsíců až čtvrtletí. Růst nezaměstnanosti tak lze čekat obecně jak pro zbytek letošního roku, tak – velmi pravděpodobně – i pro rok 2021.

Za celý rok 2019 činila průměrná míra nezaměstnanosti 2,8 %, letos by se průměrná míra nezaměstnanosti měla vyšplhat do oblasti 4 %, možná i mírně nad tuto úroveň. Úroveň 4 % může být atakována již v červenci a v průběhu druhého pololetí se míra nezaměstnanosti může vyšplhat na 5 %. V roce 2021 by se průměrná míra nezaměstnanosti měla vyšplhat nad 5 %, stabilizaci bych tipoval až na rok 2022.

Historická zkušenost říká, že negativním dopadům na trh práce se v případě výrazného poklesu aktivity, jímž česká ekonomika prochází, nelze vyhnout. Zároveň ale vidíme enormní snahu vlád a centrálních bank napříč ekonomikami tlumit negativní dopady související s koronavirem, což platí i o české ekonomice. Hovoříme-li o nárůstu míry nezaměstnanosti k pěti procentům v letošním druhém pololetí a mírně pod úroveň šesti procent v průběhu let 2021 a 2022, tak v kontextu letošního poklesu HDP České republiky (pro rok 2020 odhaduji pokles HDP 7,3 %) by nešlo o až tak dramatický vývoj, jakkoliv samozřejmě hovoříme o nepříjemné situaci.

Bráno z pohledu nedávné historie, míra nezaměstnanosti nad úrovní 5 % byla v české ekonomice zcela běžná v roce 2016 a ještě i počátkem roku 2017, takže na těchto úrovních bychom stále nehovořili o neznámé situaci či zkušenosti.