Důvěra ve zpracovatelském průmyslu vzrostla, nadále však převládá pesimismus (Komentář)

Dnes zveřejněný index nákupních manažerů (PMI) za červen vzrostl na 44,9 b. z květnových 39,6 b. To bylo mírně pod naší prognózou, avšak v souladu s očekáváním trhu. Důvěra ve zpracovatelském průmyslu se tak zvýšila, a to především v důsledku uvolnění restriktivních vládních opatření. Většina průmyslových podniků již sice obnovila produkci, řada z nich však stále využívá jen část své výrobní kapacity. Někteří producenti tak začali propouštět. To jsou však prozatím spíše výjimečné případy, když míra nezaměstnanosti podle MPSV i v červnu zůstala pod 3,7 %. Vyšší míre propouštění nyní pravděpodobně brání vládní opatření v rámci programu Antivirus, který spočívá v proplacení části mezd zaměstnanců, v případě prokazatelného poklesu poptávky po produktech zaměstnavatele. Tento program však koncem srpna skončí a zatím nejsou dostupné informace o jeho možném prodloužení. Míra nezaměstnanosti může tudíž v druhé půli letošního roku skokově vzrůst.



Fyzické bariéry podnikání sice padly, to co podnikatelé i nadále postrádají je především poptávka. Ta se stále pohybuje pod předkrizovou úrovní. To je i důvod proč PMI setrvává pod hranicí 50 b. Podnikatelé ve výrobních odvětvích tak stále očekávají pokles produkce, avšak nižším tempem, než v předchozích měsících. Průmyslovým podnikům také klesají nové zakázky. K tomu přispělo i zkrácení pracovní doby u odběratelů na zahraničních trzích. Producenti navíc snižují své ceny, s cílem podpořit poptávku po své produkci. To je pravděpodobně první vlaštovka dezinflačního vývoje v české ekonomice. Ten by podle nás měl pokračovat i nadále a inflace by se koncem letošního roku měla dostat pod dvouprocentní cíl ČNB.



Významnou součástí českého zpracovatelského průmyslu je průmysl automobilový, zahrnující nejen samotné výrobce automobilů, ale také velký počet dodavatelů součástek z elektrotechnického a chemického průmyslu. Na celkové průmyslové produkci se automobilový průmysl podílí z více než jedné čtvrtiny a přímo zaměstnává přes 150 tisíc lidí. Výhled pro automobilový průmysl však zůstává poměrně pesimistický. Automobily totiž patří k luxusním statkům a lze tak očekávat, že poptávka po nich zůstane nízká. Poslední čísla o registracích osobních automobilů v evropské ekonomice za květen ukazují na jejich meziroční pokles o výrazných 50 %. S problémy se výrobci automobilů navíc potýkali již před vypuknutím koronavirové pandemie, kdy je trápily především přísnější emisní limity, a na tom se pravděpodobně nic nezmění ani nyní. I samotná poptávka po automobilech měla již v době před koronavirovou pandemií sestupnou tendenci. Současný trend výkonu práce na dálku může navíc vést k tomu, že firmy budou z důvodu nižšího opotřebení obměňovat své vozové parky s nižší frekvencí. Právě firmy však tvoří dominantní podíl na celkových nákupech osobních automobilů. Celý zpracovatelský průmysl tak bude očekávat uklidnění situace kolem koronaviru a s tím související obnovený růst poptávky po automobilech. Množící se obavy z druhé vlny koronavirové pandemie však tomuto moc nenahrávají.