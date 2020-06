Nad eurozónou se rozjasňuje

Pokud se blíže podíváme na vybrané sektory, zjistíme, že důvěra mezi spotřebiteli vzrostla na -14,7 bodů z květnové hodnoty -18,8. Nálada v průmyslu dosáhla -21,7 bodů, zatímco v květnu činila -27,5. V neposlední řadě se optimismus zvýšil v sektoru služeb, kde indikátor vzrostl na -35,6 bodů, přičemž v květnu se nacházel na úrovni -43,6.

Co se týká budoucích měsíců, trhy očekávají další oživování nálady. Tyto tržní predikce jsou pak v souladu s naší prognózou, na jejímž základě počítáme s pozvolným zotavováním ekonomiky eurozóny. Například u průmyslové produkce či maloobchodních tržeb očekáváme, že květnová data by již měla indikovat určité náznaky oživení. Jak však v našich analýzách upozorňujeme, výrazné a rychlé zotavení budou částečně brzdit strukturální problémy eurozóny, a zejména pak vysoké zadlužení některých zemí. Pozitivní impuls by mohl představovat fiskální stimul v podobě finanční pomoci členským zemím dosahující 750 mld. eur, který je předmětem vyjednávání mezi jednotlivými státy Evropské unie. Lze však předpokládat, že rozhovory, které by měly vyústit ve shodu na programu, budou žádat více času, ačkoliv právě rychlá reakce je zcela stěžejní.

Nicole Gawlasová, analytik České spořitelny