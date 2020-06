Švejnar: Pokles ekonomiky bude hlubší, než se odhaduje a bude kolem 7,5-8%. Při druhé vlně epidemie to může být dvouciferné

Podle šéfa Ekonomického poradního týmu při Ústředním krizovém štábu a ředitele IDEA při CERGE-EI Jana Švejnara bude ekonomika ČR letos čelit hlubšímu propadu, než se doposud odhadovalo, a to kolem 7,5-8%. Pokud by došlo k druhé vlně koronavirové epidemie a dalšímu omezování ekonomiky , mohl by propad dosáhnout až dvouciferných hodnot.Vývoj v příštím roce bude především závislý na globálním vývoji. Podle Švejnara je možné, že globální oživování nebude tak rychlé, jak by si všichni přáli.Podle Švejnara vládní koronavirová pomoc a opatření patří v rámci Evropy na čelní příčky co do rychlosti, rozsahu a objemu, nicméně skutečné naplňování patří mezi ty nejpomalejší.Pozitivně Švejnar hodnotí především snahu ponechat prostředky podnikům. Pomoc malým a středním podnikům je velice pomalá a mnoho krachujících již zřejmě nestihne zachránit.Rozpočtová politiky země může být díky nízké zadluženosti razantnější než v jiných státech . Je potřeba ale uplatňovat šikovnou investiční politiku, která udrží při životě co nejvíce perspektivních podniků.