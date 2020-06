Stavební firmy chtějí, aby nový stavební zákon platil už příští rok

Z průzkumu této společnosti mezi více než stovkou stavebních firem vyplynulo, že jejich ředitelé očekávají letos pokles stavebního trhu o dvě procenta a příští rok o 0,4 procenta. Oproti poklesu průmyslu to tedy nevypadá na žádné drama. Stavebnictví je ale oborem s velkou setrvačností, na druhou stranu právě tento sektor má vzhledem k tomu, že není tolik závislý na externích vlivech, potenciál stát se jedním z tahounů obnovy ekonomiky. Stát proto musí investovat, zároveň musí do budoucna vytvořit podmínky pro rozvoj a tedy rychlejší povolování staveb. Myslí si to téměř 60 procent ředitelů stavebních firem, vyplynulo z dotazování CEEC Research. A 80 procent ředitelů stavebních firem by si přálo, aby nový stavební zákon začal platit už příští rok. Takový je i plán ministerstva pro místní rozvoj, které poslalo před koncem května nový stavební zákon do vládního legislativního procesu. Platit by měl začít příští rok s tím, že účinnosti bude nabývat postupně do poloviny roku 2023, aby se všichni stihli plynule připravit na revoluční změny, které přinese v povolování staveb.





Zdroj: CEEC Research





Zdroj: CEEC ResearchCo nejvíce zdržuje podle ředitelů stavebních společností proces povolování staveb ? Podle nich je největší komplikací množství stanovisek dotčených orgánů (8,1 bodu z 10 možných) a dále pak roztříštěná struktura stavebních úřadů, typů řízení a právních předpisů (7,5 bodu z 10 možných). Za překážku také považují široké vymezení účastníků řízení (7,3 bodu z 10 možných), nedodržování lhůt úřady (7,1 bodu z 10 možných) a opakovaná odvolání a soudní řízení (6,7 bodu z 10 možných).říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.Zdroj: CEEC Research