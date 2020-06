Dnes zasedá Bank of England (a příští středu ČNB...)

řada na britské centrální bance. Bank of England by měla

V rámci námi sledovaných bank budeme po dnešním dni postrádat už pouze rozhodnutí ČNB, jejíž bankovní rada zasedne příští středu. Ani ta by však neměla dospět k názoru, že je nutné upravit výši měnově-politických sazeb. Stejně tak by měla ponechat beze změny nastavení ostatních nástrojů monetární politiky. Ve prospěch takového rozhodnutí hovoří vícero faktorů. Jednak to jsou nedávná vyjádření samotných členů bankovní rady a guvernéra (dočíst jste se mohli v úterním a středečním Restartu), ale také fakt, že v květnu ČNB snížila úrokové sazby nad rámec nové prognózy, a tedy o 75 bazických bodů. Prognóza navrhovala pokles v rozsahu „pouze“ 50 bodů. Vedle toho by mělo docházet k pozvolnému oživování ekonomiky, které by se s určitým časovým zpožděním mělo projevit v opětovně sílících inflačních tlacích. Ty by měly vést k následnému zvýšení úrokových sazeb, kterého bychom se na základě našeho výhledu mohli dočkat v srpnu příštího roku.

Tato predikce je však založena na předpokladu, že nebudeme svědky další vlny pandemie. Pokud by se hrozba opětovného návratu nákazy stala realitou, ČNB by s nejvyšší pravděpodobností měnové podmínky dále uvolnila, když hlavní sazba by poklesla na tzv. technickou nulu, a tedy na 0,05 %. Uplatněny by mohly být i jiné nástroje jako např. QE.