CZE: Ceny průmyslových výrobců

Do PPI se postupně dostane i protiinflační vliv krize; k tomu ale dojde až se zpožděním během roku. Na druhou stranu ale tento faktor nemusí být až tolik výrazný, protože krize by měla mít tvar „V“ nebo „U“ a neměla by trvat natolik dlouho, aby způsobila výrazné protiinflační tlaky.



Jiří Polanský, analytik České spořitelny