Průmyslové ceny vzrostly hlavně díky ropě (Komentář)

Ceny průmyslových výrobců v ČR v květnu oproti dubnu vzrostly o 0,4 %, když se čekal pokles v podobném rozsahu. Meziroční pokles cen se prohloubil na 0,9 % z předchozího poklesu o 0,8 %.

Důvodem růstu cen v průmyslu bylo především odvětví rafinérské, kde se již projevilo zvyšování cen ropy. Dále se zvyšovaly ceny dopravních prostředků, což by mohlo souviset se slabší korunou, ale může jít i o problémy s dodávkami. Zvyšovaly se i ceny v odvětví kovů a kovodělných výrobků a v úpravě pryže a plastu. Naopak směrem dolů se tlačily ceny v potravinářství a ve výrobě chemických látek.

Za celý letošek čekáme pokles cen průmyslových výrobců o 0,7 %. Dnes zveřejněné údaje sice ukazují, že by pokles cen v průmyslu mohl být menší než ukazuje naše prognóza, ale s vlivem rostoucích cen ropy jsme tak jako tak počítali pro další měsíce. Spíše je otázkou, jak se dál budou vyvíjet ceny až se průmysl po karanténních měsících stabilizuje.

Ceny v zemědělství meziměsíčně klesly o 0,1 % a jejich meziroční pokles se prohloubil na 2,7 % z předchozího poklesu o 2,5 %. Nicméně zde jsou velké rozdíly. V průměru ceny v zemědělství klesají, ale například ceny ovoce placené zemědělcům jsou meziročně výš o 91,3 %. V případě zeleniny je meziroční navýšení pouze 0,8 %. V souhrnu ale vývoj cen v zemědělství ukazuje, že by to do budoucna s růstem cen potravin pro spotřebitele nemělo být až tak divoké.

Ceny ve stavebnictví v květnu mírně vzrostly o 0,2 % meziměsíčně a jejich meziroční tempo růstu setrvalo na 4,1 %.

Ceny v tržních službách v květnu klesly meziměsíčně o 0,3 % a jejich meziroční tempo růstu kleslo na 2,0 % z předchozích 2,3 %.

Dnes zveřejněný údaj o vývoji cen výrobců je z hlediska měnové politiky spíše neutrálním údajem. Nejistota dalšího vývoje cen je značná. Předchozí uvolnění měnové politiky nebylo malé, ale přesto je stále na místě otázka, zdali bylo dostatečné.