US trh práce - počet nových žádostí o podporu zůstává i přes restart ekonomiky velmi vysoký

Včera vyšla v USA sledovaná data z trhu práce , která se týkala minulého týdne. Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti dosáhl 1,5 miliónu. Počet nových žádostí v posledních týdnech klesá. Stále ale zůstává výrazný. A to i přesto, že se restriktivní opatření USA začínají postupně rozvolňovat.Důležitější je nicméně v tuto chvíli spíše údaj o pokračujících žádostech o podporu v nezaměstnanosti . Ten dosáhl 20,9 miliónu osob. To naznačuje skutečný rozsah nezaměstnanosti , která sice podle oficiálních údajů dosahuje zhruba 13 %, ve skutečnosti je nicméně podstatně vyšší (některé odhady naznačují až 20 %).V tomto ohledu může být zajímavá skutečnost, že v mnoha státech již tento ukazatel (pokračující žádosti) klesá. To bylo ale minulý týden kompenzováno vývojem v některých státem (především Florida, Kalifornie a Oregon). Například na Floridě vzrostl počet pokračujících žádostí o podporu v nezaměstnanosti o zhruba 300 tisíc.Americký trh práce je značně flexibilní a tak propuštění či najmutí zaměstnanců je relativně snadné. Po odeznění krize tak bude míra nezaměstnanosti pravděpodobně rychle klesat. K tomu ale dojde spíše až v příštím roce. Vývoj v Číně totiž ukazuje, že průmysl se obnovil relativně rychle, ale u služeb je návrat k normálu pozvolnější. Jedním z důvodů mohou být obavy domácností z koronaviru (nižší poptávka po službách jako kina apod.). Dalším důvodem mohou být obavy domácností ohledně možné ztráty zaměstnání americká ekonomika je na službách a poptávce domácností závislá. Na konci letošního roku by tak mohla nezaměstnanost USA klesnout někam k 8-9 %. Po krizi ale může být ekonomické oživení relativně rychlé. Na trhu práce se to projeví pravděpodobně až v první polovině příštího roku (pravděpodobně ve 2Q).