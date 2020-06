Struktura mezd zaměstnanců v hl. m. Praze v letech 2012–2019 (11.06.2020)

11. 6. 2020

Podle údajů strukturální mzdové statistiky[1] vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda v Praze v letech 2012–2019 o 10 572 Kč na 45 928 Kč. Medián hrubé měsíční mzdy se ve stejném období zvýšil o10420Kč na 37 602 Kč. Z hlavních tříd CZ-ISCO zaznamenali nejvyšší absolutní zvýšení průměrné hrubé měsíční mzdy mezi lety 2012 a 2019 řídící pracovníci a to o 19 329 Kč na 101 600 Kč. Nejnižší nárůst byl naopak zaznamenán u osob pracujících jako pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (o 5 259 Kč na 20 629 Kč).

Celková průměrná hrubá měsíční mzda v Praze v roce 2019 činila 45 928 Kč. Oproti předchozímu roku došlo k jejímu zvýšení o 3 426 Kč (tj. o 8,1 %). Mezi lety 2012 a 2019 se celková průměrná hrubá měsíční mzda v Praze zvýšila o 10 572 Kč (tj. o 29,9 %).

U mužů v Praze byla v roce 2019 průměrná hrubá měsíční mzda 51 097 Kč. Ve srovnání s rokem 2018 se zvýšila o 3 358 Kč (tj. o 7,0 %). V letech 2012–2019 došlo k jejímu zvýšení o 11 099 Kč (tj. o 27,7 %).

Ženy v Praze v roce 2019 pobírali průměrnou hrubou měsíční mzdu ve výši 39 971 Kč. To bylo o 3 401 Kč (tj. o 9,3 %) více, než o rok dříve. V období let 2012–2019 se průměrná hrubá měsíční mzda žen zvýšila o 10 089 Kč (tj. o 33,8 %).

Obrázek 1 : Průměrná hrubá měsíční mzda podle pohlaví (fyzické osoby) v hl. m. Praze v letech 2012–2019

Průměrná hrubá měsíční mzda mužů v roce 2019 byla ve srovnání s ženami vyšší o 11 126 Kč, muži měli tedy o 27,8 % vyšší průměrnou mzdu. Jednalo se o druhý nejvyšší rozdíl mezi oběma pohlavími ve sledovaném období. Vůbec nejvyšší rozdíl byl v roce 2018 a to 11 169 Kč. Naopak, nejblíže průměrné hrubé měsíčně mzdě mužů byly ženy v Praze v roce 2013, kdy braly v průměru měsíčně o 9 884 Kč méně. Průměrné hrubé mzdy žen v Praze dosahovaly zhruba 3 mezd mužů, v celé ČR se mzdy žen více přibližovaly mzdám mužů (dosahovaly 80 % jejich mezd).

Celkový medián hrubé měsíční mzdy[2] dosáhl v Praze v roce 2019 výše 37 602 Kč. Oproti předchozímu roku došlo k jeho zvýšení o 3 264 Kč (tj. o 9,5 %). Mezi lety 2012 a 2019 se celkový medián hrubé měsíční mzdy v Praze zvýšil o 10 420 Kč (tj. o 38,3 %).

Medián hrubé měsíční mzdy mužů v Praze v roce 2019 činil 40 769 Kč. Ve srovnání s rokem 2018 došlo k jeho zvýšení o 3 272 Kč (tj. o 8,7 %). Od roku 2012 se medián hrubé měsíční mzdy mužů zvýšil o 11 293 Kč (tj. o 38,3 %).

U žen v Praze byl v roce 2019 medián hrubé měsíční mzdy 34 692 Kč. Meziroční zvýšení mediánu činilo 3 076 Kč (tj. 9,7 %). V letech 2012–2019 se medián hrubé měsíční mzdy žen v Praze zvýšil o 9 469 Kč (tj. o 37,5 %).

Obrázek 2 : Medián hrubé měsíční mzdy podle pohlaví (fyzické osoby) v hl. m. Praze v letech 2012–2019

Medián hrubé měsíční mzdy žen v roce 2019 byl ve srovnání s muži nižší o 6 077 Kč. Byl to nejvyšší rozdíl ve výši mediánu mezi oběma pohlavími v letech 2012–2019. Naopak, nejnižší rozdíl v mediánu obou pohlaví byl v roce 2012 a to 4 253 Kč. Mezi lety 2012 a 2019 se každoročně zvyšoval rozdíl mediánu průměrné hrubé měsíční mzdy mezi muži a ženami, výjimkou bylo pouze období 2016–2017, kdy došlo k nepatrnému poklesu.

V případě vyjádření úrovně mezd je medián ve srovnání s průměrem považován za spolehlivější ukazatel. V roce 2012 dosahoval medián hrubé měsíční mzdy 77 % průměrné hrubé měsíční mzdy, v roce 2019 to bylo už 82 %. U žen dosahoval v roce 2012 medián hrubé měsíční mzdy 84 % průměrné hrubé měsíční mzdy, v roce 2019 to bylo 87 %. U mužů byl v roce 2012 medián hrubé měsíční mzdy na úrovni 74 % průměrné hrubé měsíční mzdy, v roce 2019 už dosahoval 80 % průměrné mzdy.

Medián se tedy v uvedeném období k výši průměrné mzdy přibližoval. Hodnota mediánu u žen byla v celém sledovaném období blíže průměrné mzdě než v případě mužů. Rozdíly ve mzdách žen tedy byly menší než u mužů.

Obrázek 3 : Srovnání průměrné hrubé měsíční mzdy celkem a mediánu hrubé měsíční mzdy celkem v hl. m. Praze v letech 2012–2019

Struktura průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze se v letech 2012–2019 téměř nezměnila. V roce 2019 měla největší zastoupení složka základní (69,4 %), poté následovaly prémie a odměny (14,9 %), náhrada mezd (10,4 %), příplatky ostatní (4,8 %), zanedbatelný byl podíl příplatků za přesčasy (0,4 %) a odměn za pohotovost (0,2 %). Uvedené složení průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze bylo v předchozích letech sledovaného období s nepatrnými rozdíly téměř totožné.

Obrázek 4 : Struktura průměrné hrubé měsíční mzdy v hl. m. Praze v roce 2019

Podle hlavních tříd Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO měli dlouhodobě nejvyšší průměrnou měsíční mzdu v Praze řídící pracovníci, kteří v roce 2019 pobírali průměrnou hrubou měsíční mzdu ve výši 101 600 Kč. Mezi lety 2018 a 2019 došlo ke zvýšení jejich mzdy o 14 278 Kč (tj. 16,4 %). V absolutním i relativním vyjádření se jednalo o nejvyšší meziroční nárůst ve srovnání s ostatními třídami CZ-ISCO. V letech 2012–2019 se průměrný hrubý měsíční plat řídících pracovníků zvýšil dokonce o 19 329 Kč (tj. o 23,5 %). V absolutních hodnotách se jednalo o nejvyšší nárůst v rámci hlavních tříd CZ-ISCO, v relativním vyjádření to byl naopak nárůst nejnižší.

Dlouhodobě druhou nejvyšší průměrnou hrubou měsíční mzdu v Praze měli specialisté, v roce 2019 dostávali měsíčně 61 036 Kč hrubého. Oproti roku 2018 doznala jejich mzda zvýšení o 4 777 Kč (tj. o 8,5 %). Mezi lety 2012 a 2019 došlo ke zvýšení průměrné hrubé měsíční mzdy specialistů o 14 813 Kč (tj. o 32,0 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda technických pracovníků se v celém sledovaném období pohybovala nepatrně pod úrovní celkové průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze. Jejich mzda v roce 2019 činila 45 311 Kč, což bylo o 3 179 Kč (tj. o 7,5 %) více než v roce 2018. V období let 2012–2019 došlo ke zvýšení jejich průměrné hrubé měsíční mzdy o 10 922 Kč (tj. o 31,8 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda ostatních hlavních tříd CZ-ISCO (úředníků, pracovníků ve službách a prodeji, kvalifikovaných pracovníků v zemědělství, lesnictví a rybářství, řemeslníků a opravářů, obsluhy strojů a zařízení, montérů a pomocníků a nekvalifikovaných pracovníků) se v celém sledovaném období pohybovala více či méně výrazně pod celkovým průměrem pro Prahu. Jejich mzda se v průběhu let 2012–2019 více či méně výrazně zvyšovala, stejně jako v případě již uvedených tříd.

U úředníků byla v roce 2019 průměrná hrubá měsíční mzda 33 926 Kč, což bylo o 2 419 Kč (tj. o 7,7 %) více než v roce 2018. Od roku 2012 se zvýšila jejich průměrná hrubá měsíční mzda o 8 118 Kč (tj. o 31,5 %).

Pracovníci ve službách a v prodeji pobírali v roce 2019 měsíčně v průměru 26 892 Kč hrubého, což bylo pouze o 805 Kč více než v roce 2018. Jednalo se o nejnižší meziroční nárůst z hlavních tříd CZ-ISCO. Ovšem v období let 2012–2019 se zvýšila jejich průměrná hrubá měsíční mzda o 8 341 Kč (tj. o 45,0 %). V relativním vyjádření se jednalo o nejvyšší nárůst v rámci hlavních tříd CZ-ISCO.

U kvalifikovaných pracovníků v zemědělství, lesnictví a rybářství nejsou k dispozici údaje o průměrné hrubé měsíční mzdě za roky 2017–2019 vzhledem k nízké kvalitě odhadu jejich průměrné mzdy.

Průměrná hrubá měsíční mzda pro řemeslníky a opraváře v roce 2019 činila 33 308 Kč. Byla tak o 3 628 Kč (tj. o 12,2 %) vyšší než v roce předešlém. V relativním vyjádření se jednalo o druhý nejvyšší meziroční nárůst v období let 2018–2019. Od roku 2012 se průměrná hrubá měsíční mzda řemeslníků a opravářů zvýšila o 9 622 Kč (tj. o 40,6 %). Jejich průměrná měsíční výše hrubé mzdy byla v celém sledovaném období nepatrně nižší než v případě úředníků.

Obrázek 5 : Průměrná hrubá měsíční mzda podle hlavních tříd CZ-ISCO v hl. m. Praze v letech 2012–2019

Osoby pracující jako obsluha strojů a zařízení a montéři pobíraly v roce 2019 v průměru měsíčně 32 741 Kč hrubého, což bylo o 2 634 Kč (tj. o 8,7 %) více než v roce 2018. Od roku 2012 se tato mzda v jejich případě zvýšila o 9 708 Kč (tj. o 42,1 %).

Nejnižší průměrnou hrubou měsíční mzdu dostávali v celém sledovaném období pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. V roce 2019 to bylo 20 629 Kč, bylo to o 2 174 Kč (o 11,8 %) více než v roce 2018. Oproti roku 2012 to bylo zvýšení o 5 259 Kč (tj. o 34,2 %).

