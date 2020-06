OECD čeká nebývalou recesi

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) dnes vydala svůj pravidelný půlroční ekonomický výhled. Za předpokladu, že nedojde k druhé vlně virové pandemie, očekává za celý letošní rok pokles světové ekonomiky o 6 %, následovaný nárůstem o 5,2 % v roce 2021. Pokud by druhá vlna dorazila, očekává OECD propad dokonce o 7,6 %. Pro eurozónu ve zprávě nalezneme pokles o 9,1, resp. 11,5 % s druhou vlnou. Česká republika podle OECD zažije v letošním roce snížení HDP o 9,6 % a nárůst nezaměstnanosti z loňských 2,0 až na 3,5 %. V roce příštím by pak mělo následovat oživení o 7,1 %, ovšem nezaměstnanost by měla dále narůst na 3,8 %. V případě příchodu druhé vlny pak český HDP odepíše dokonce 13,2 % a k žádnému citelnému oživení by v roce 2021 nedošlo, když by růst činil jen 1,7 %. Nezaměstnanost by v takovém případě dosáhla 3,8 % v roce 2020 a následně 5,0 % v tom dalším. OECD ve zprávě konstatuje, že Česká republika má nadále k dispozici nástroje, kterými může bránit hlubším propadům a to jak na straně měnové politiky, kde se nabízí možnost dalšího snížení kapitálové rezervy či zahájení kvantitativního uvolňování, tak i politiky fiskální, která těží z relativně nízkého zadlužení. Celosvětové ekonomické škody plynoucí z virové pandemie OECD hodnotí jako nejhorší recesi za poslední století, s výjimkou válečných stavů.





Autor: Vít Hradil, analytik





Editor: Luboš Růžička, analytik











Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.