Průmysl v Evropě byl v dubnu paralyzován covidem-19 (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Dubnové statistiky průmyslové výroby z velkých evropských zemí i eurozóny jako celku ukážou na dramatický dopad vládních opatření v boji s pandemií covid-19. Květnové rozvolňování ale bude znamenat, že duben byl nejhorším měsícem. To bude platit i o tuzemském průmyslu. Z domova se též dočkáme květnové inflace, která se po půl roce vrátí do tolerančního pásma. Klíčová bude tento týden politika. Před Evropskou radou v příštím týdnu a čtvrteční euroskupinou budou zítra ministři financí EU dolaďovat názory na rozpočet EU, na víceletý výhled pro roky 2021 až 2027 a na návrh Evropské komise ohledně rozvojového fondu. Na druhé straně Atlantiku bude zasedat Fed. Nečekáme změnu měnové politiky, pouze utvrzení, že centrální bankéři budou ekonomiku podporovat tak dlouho, jak bude potřeba.

Česká inflace se vrátila do tolerančního pásma

Finanční trhy se v posledních týdnech nesou na vlně euforie a tento týden na tom zřejmě nic nezmění. To by se dále mělo projevovat na podpoře, kterou má na trhu s dolarem společná evropská měna. Data průmyslové produkce z velkých evropských zemí odhalí, jak špatný byl duben – měsíc, kdy byly ekonomiky nejvíce zasaženy vládními opatřeními v boji proti šíření pandemie. Hned dnes ráno se dočkáme dat z Německa. Po březnových -9,2 % předpokládáme za duben -13,8 % m/m. To by tedy znamenalo, že za tyto dva měsíce německý průmysl spadnul o více než 20 %, což by bylo podobné jako v době globální finanční krize roku 2009. Nicméně uvolňování opatření během května by se mělo projevit ve výrazném zlepšení. Obdobný obrázek přinesou zítřejší data německého zahraničního obchodu. K paralyzované produkci se v tomto případě na dubnových datech přidají i v podstatě zavřené hranice. Německé vývozy podle nás v dubnu spadly o 18 % m/m. Středa přinese ještě horší data z francouzského průmyslu (čekáme -21,5 % m/m), a závěr týdne pak průmyslovou produkci v eurozóně jako celku. Obáváme se propadu o 15 %, tržní konsensus dokonce počítá s 20% poklesem. Zítřejší finální data HDP eurozóny by již překvapit neměla, potvrdí za Q1 20 pokles ekonomiky o 3,8 % mezikvartálně.

Vracet korunové investory na zem bude v první polovině tohoto týdne i tuzemský ekonomický kalendář. Hned na úvod týden se dočkáme dubnové průmyslové a stavební výroby a bilance zahraničního obchodu. Produkce tuzemských průmyslníků podle nás klesla v dubnu o více než 15 %; dramatický výpadek čekáme v automobilovém průmyslu, kde výroba podle nás klesla o 88 % m/m. Zastavení produkce a zavřené hranice se samozřejmě projeví i ve vývozech a bilanci zahraničního ochodu. Námi přepokládaný dubnový deficit ve výši 5 mld. CZK bude znamenat meziroční zhoršení o 21 mld. CZK. Středeční inflace přinese výsledek za květen. Poprvé od loňského října se inflace vrátí pod 3 %, tedy do tolerančního pásma ČNB. A podle našich odhadů půjde v dalších měsících dále rychle dolů. Koncem roku již bude atakovat naopak spodní hranu tolerančního pásma. I to je důvodem, proč předpokládáme na zasedání koncem června snížení klíčové úrokové sazby ČNB na 0,05 %. To by měl být faktor, který navzdory pozitivnímu sentimentu na trzích bude koruně bránit v dalším posilování.

Trhy věří růžovým zítřkům

Prakticky celý minulý týden byl ve znamení optimismu na globálních i lokálních finančních trzích. Ústup rizikové averze byl vidět na globálních akciových trzích, rostoucích tržních úrokových sazbách či výnosech státních dluhopisů (zejména těch s delší splatností) a samozřejmě i na devizovém trhu. Kurz společné evropské měny se vyšplhal na nejvyšší hodnotu za poslední tři měsíce, když se v pátek ráno krátce přehoupl přes hladinu 1,1350 USD/EUR. Podpora byla cítit i na měnách v regionu, ruku v ruce posilovaly též na nejsilnější hodnoty od poloviny března. Česká koruna ve druhé polovině týdne několikrát testovala hladinu 26,50 CZK/EUR. I v jejím případě se jedná o nejlepší výsledek za kvartál.

Náladu investorům zlepšuje sílící vidina růžovějších zítřků, a to i díky podpoře ze stran hospodářské politiky. Evropská data publikovaná minulý týden rozhodně nenadchla a potvrdila, že vládní restrikce ekonomiku v průběhu dubna opravdu dramaticky ochromily. Vidět to je na datech z trhu práce, maloobchodních tržbách či situaci v průmyslu. To platí zejména pro Německo, kde podnikové objednávky zatím příliš důvodů k radosti nedávají. Nicméně duben, nejhorší měsíc letošního roku, je za námi. Velmi příjemným překvapením byla květnová data z amerického trhu práce. Nečekaně byla vykázána tvorba pracovních míst, míra nezaměstnanosti klesla z dubnového historického maxima. Tržní sentiment několik týdnů podporuje práce Evropské komise na rozvojovém fondu. Další díl pomoci představila ve čtvrtek ECB, kdy oznámila navýšení objemu prostředků v rámci programu pandemického odkupu aktiv. A neposlední řadě se svou ekonomiku snaží podpořit Německo, které minulý týden oznámilo další fiskální baliček na podporu ekonomiky.

Tuzemské indikátory minulého týdne potvrdily, že z pohledu reálné aktivity byl i u nás nejhorším měsícem duben, i když například na trhu práce či ve státním rozpočtu nás to nejhorší teprve čeká (viz například naše Ekonomické výhledy https://bit.ly/EkoVyhledyQ2, komentář ke květnovému vývoji hospodaření se státními prostředky https://bit.ly/36Reydy, či report ke mzdovému vývoji za Q1 20 https://bit.ly/30cNS5H). Struktura dat HDP za první tři měsíce letošního roku odhalila, že na opatření spojená s pandemií koronaviru doplatila všechna odvětví s výjimkou stavebnictví. Nejvíce bylo zasaženo odvětví obchodu, dopravy, pohostinství a ubytování, kde přidaná hodnota poklesla mezičtvrtletně o 5,4 %. Dubnový meziroční pokles maloobchodních tržeb o 10,6 % (v případě prodejů automobilů ale tržby klesly proti loňskému dubnu o dramatických 46,4 %) byl samozřejmě ovlivněn kvůli vládním opatřením řadou zavřených kamenných obchodů; ani lidé se ale v době nouzového stavu do obchodů nehrnuli (viz detailní komentář zde https://bit.ly/3eRt3AB). K poklesu přidané hodnoty však došlo i ve zpracovatelském průmyslu, který se však s problémy potýkal již v minulém roce. Podrobněji jsme statistiku HDP za Q1 20 komentovali tady https://bit.ly/2MkYeYP.