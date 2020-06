Maloobchodní tržby silně propadly, ale přesto byly výrazně nad odhady (Komentář)

Maloobchodní tržby v dubnu bez motoristického segmentu klesly oproti březnu o 4,8 % a meziroční propad se tak prohloubil na 10,6 %. Je to sice velký propad, ale v kontextu současného vývoje to je mnohem lepší, než se odhadovalo. Zhruba řečeno, čekalo se číslo ještě o deset procent slabší. Pozitivní překvapení jde do značné míry na vrub revizi předchozích dat, když podle nových údajů činil březnový meziroční propad maloobchodních tržeb 5,6 %, zatímco původní odhad ukazoval větší pokles o necelých 9 %. Celkové maloobchodní tržby se zahrnutím prodejů aut meziročně klesly o 21,2 % a i v tomto případě se v průměru čekal ještě větší propad kolem 30 %.

Samotný prodej automobilů byl v dubnu meziročně nižší o 43,4 %. Prodej potravinářského zboží, které bylo ještě v březnu v meziročním plusu 2,9 %, v dubnu klesalo o 2,8 %. Meziroční propad nepotravinářského zboží se prohloubil na 15,3 % z březnového poklesu o 10,1 %.

Nejdramatičtější propad zaznamenaly dle očekávání ubytovací služby s meziročním propadem přes 90 % a dále stravování a pohostinství či obchod s oblékáním či textilem, kde se propady pohybovaly zhruba v rozmezí 70 – 80 %.

Co podle očekávání vyčnívá do kladných čísel je prodej, který není vázán na kamenné prodejny a stánky. Internetové prodeje v dubnu meziročně rostly o 47,5 %.

Čísla o vývoji maloobchodu tedy překvapila pozitivně. S otevíráním se ekonomiky bychom v dalších měsících mohli vidět zlepšení. Ale ve srovnání s před-pandemickou dobou zůstanou tržby utlumené. Růst mezd zpomalil a nezaměstnanost se zvyšuje, a tyto faktory budu mít na vývoj tržeb trvalejší dopad. Za celé druhé čtvrtletí odhadujeme meziroční pokles maloobchodních tržeb o 6,2 %. Za celý letošní rok čekáme pokles maloobchodních tržeb bez prodeje aut o 6,5 %.